Alcaldía de Villa del Rosario apoyará la reconstrucción de instalaciones de Policía

Cúcuta

El alcalde de Villa del Rosario anunció apoyo y recursos para la reconstrucción de las instalaciones de la Policía destruidas en los atentados del ELN en ese municipio.

Resaltó la importancia de trabajar junto a la fuerza pública para garantizar la seguridad de los ciudadanos y evitar que se repitan situaciones tan graves como las recientes.

“Vamos a disponer de unos recursos para la reconstrucción del CAI de Villa Antigua, adicionalmente estaremos también brindando apoyo logístico para brindarle la seguridad, a la continuación de la construcción del Distrito de Policía en el sector de La Parada. Hemos estado hablando con el General Quintero y esperamos desde la Alcaldía del municipio de Villa Rosario aportar unos recursos significativos para estas dos grandes acciones, necesitamos fortalecer la institución y fortalecer la seguridad en todo el área metropolitana” dijo Camilo Suárez, alcalde Villa del Rosario.

Se espera apoyo de las autoridades departamentales y nacionales en estas labores de reconstrucción, necesarias para la seguridad de toda la zona de frontera.

“Vamos a seguir trabajando incansablemente con la Policía Nacional, con la Gobernación y por supuesto con el Gobierno Nacional para, entre todos, hacer ese aporte de granito de arena para que estas obras no se vayan a detener. Hoy por hoy estoy más que convencido que esa construcción se debe realizar, para garantizar seguridad no solamente a La Parada, no solamente a los rosarienses, sino a toda la zona fronteriza” puntualizó el mandatario.