El Gobierno Nacional adeuda pagos de subsidios por $20.000 millones a la Edeq

Armenia

La alerta fue emitida por el gerente la Edeq, Fabio Alberto Salazar quien reconoció que les adeudan ocho meses de pagos de subsidios que ascienden a 20 mil millones de pesos lo que genera mucha preocupación por la afectación que podría generarse en un futuro.

“A nosotros nos deben ya 8 meses de subsidios. Es delicado, digamos, y esperamos que el gobierno nacional encuentre un camino para que pueda pagar esas esas deudas que nos tienen a que le deben a todas las empresas. En el caso nuestro, digamos, son 8 meses ya y como se ve no sabemos cuándo va a ser el pago, pero digamos que hay una actividad gremial en el país que se encarga de interactuar con el gobierno y nosotros como Edeq lo que hacemos es participar en la actividad gremial para poder insistirle al gobierno que cumpla con los compromisos”, indicó.

Señaló que en la medida que crezca la deuda habrá un riesgo entendiendo que el subsidio es totalmente importante para los usuarios de la empresa.

Reconoció que sin el apoyo la tarifa podría incrementar el doble, por eso es clave confiar en que próximamente se brinden los pagos correspondientes.

“En la medida que eso crezca la deuda pues va a haber un riesgo. Hoy no tenemos un riesgo real pues como como que sea inminente, pero si eso continúa, así como va, sí puede haber un riesgo. El subsidio es brutalmente importante. Es decir, si usted le quita el subsidio a la gente de la tarifa le va a subir más del doble. Entonces no debería pasar. No hay una cosa que yo vea que va a pasar así. Pero si no se corrige a tiempo, lo que está pasando en el país, puede llegar en un tiempo futuro a pasar una cosa de esas”, manifestó.

Añadió que el 75% de los usuarios del departamento tienen subsidios por eso el panorama puede ser muy complejo si no cambia el escenario de los pagos.

Le puede interesar: ¿Le llegó más caro el cobro del alumbrado público en Armenia? Aquí les contamos por qué

“75% del usuario es el que tiene subsidios. Es casi todo. No es que es lo que pasa, el subsidio que le damos a la gente 1 2 3 y hay gente que paga contribución, que es cinco y seis y industriales y comerciales. Va haciendo un balance entre lo que si recibe de contribución lo que tenga de subsidios y ese no alcanza. Hay un desbalance ahí. Ese desbalance lo paga el gobierno, que es lo que el gobierno no nos ha pagado hace 8 meses”, aclaró.

Espera que cumplan y tiene mucha fe de que así sea puesto que el compromiso es que el pago llegue el próximo mes.