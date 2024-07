Edeq reporta disminución en tarifa de energía, por su parte usuarios dicen que aumenta

Armenia

El gerente de la Empresa de Energía del Quindío, Edeq, Fabio Salazar informó que en los últimos dos meses la tarifa de energía ha disminuido en un 9%.

Reconoció que los usuarios están notando esa reducción en el valor a pagar de la factura ya que en este periodo el valor de kilovatio hora ha bajado 91 pesos.

Destacó que el panorama se explica por la disminución del valor de generación de energía que se generó gracias a que el impacto negativo del fenómeno de El Niño ha venido en descenso y por otro lado cuentan con contratos a largo plazo para compra de energía para asegurar la estabilidad en los precios.

“El valor a pagar en su factura de energía en el período entre julio y agosto el valor del kilovatio hora ha bajado 91 pesos esta rebaja en la tarifa se explica por la disminución del valor de generación de energía que se dio gracias a que los efectos del Fenómeno del Niño han ido disminuyendo progresivamente por otro lado de cuenta con contratos a largo plazo para comprar energía en el mercado mayorista y así asegura que los precios tengan mayor estabilidad”, manifestó.

Ciudadanos

Por su parte Octavio Morales quien es usuario de la empresa dio a conocer que no ha visto reflejada esa disminución porque considera por el contario va en aumento.

Sostuvo que hasta 15 mil pesos más ha logrado evidenciar en la factura del servicio lo que preocupa puesto que solo habitan en su residencia del barrio Las Acacias solo dos personas.

“Yo soy un usuario de estrato 3 y no he visto reflejado ninguna rebaja en la energía en la casa somos supremamente ahorrativos. Apagamos luces. Dejamos desconectado, o sea, vivimos dos personas. Yo trabajo todo el día no mantengo en la casa y no he visto en ningún momento reflejado nada. Entonces quiero ver en qué parte de la ciudad está reflejado porque en mi caso que es el barrio Las acacias y los vecinos se quejan igualmente de la tarifa, Sí, aumentan a veces aumenta 10 15 mil pesos”, destacó.

Es de anotar que de acuerdo con los resultados del índice de precios al consumidor del Dane evidenciaron alto costo por el servicio para el mes de mayo.