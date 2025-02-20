El código iframe se ha copiado en el portapapeles

Comandante general de las Fuerzas Militares dejará su cargo tras nombramiento de nuevo MinDefensa

Aunque oficialmente no se ha hecho el anuncio, ni se ha pronunciado sobre el nuevo ministro de Defensa, La W conoció que el almirante Francisco Hernando Cubides, comandante de las Fuerzas Militares, dejará a su cargo tras el nombramiento de Pedro Sánchez como ministro de Defensa.

Según detalló el periodista Juan Pablo Calvás, la decisión del almirante Cubides de dar un paso al costado fue tomada en medio de una reunión con su círculo más cercano en la noche del miércoles, 19 de febrero.

Este medio también pudo confirmar que la llegada de Sánchez a la cartera de Defensa está desmoralizando a una gran parte de las fuerzas armadas del país.

De acuerdo con algunas fuentes, con el retiro del almirante Cubides, la persona que llegaría a ser el comandante general de las Fuerzas Militares sería el hoy comandante del Ejército, a menos que él tomara la decisión de solicitar el retiro.

Por otra parte, se confirmó que el general Pedro Sánchez hará el anuncio de su retiro como militar activo a las 11 de la mañana de este jueves, 20 de febrero, y asumirá el Ministerio de Defensa como militar retirado.

