“Aquí no se lanzan mensajes de odio”: Uscátegui responde por plantón en monumento Gandhi

El representante del Centro Democrático, José Jaime Uscátegui, habló en los micrófonos de La W sobre la protesta que convocó en la Calle 100 con Carrera 7, donde se encuentra el monumento a Gandhi, una escultura de la artista colombiana Feliza Bursztyn.

Uscátegui defendió su manifestación, que pide que avance el proceso contra el presidente Gustavo Petro en la Comisión de Acusación de la Cámara y que se concrete el juicio político contra el primer mandatario en el Congreso.

Más información Está prohibido intervenirlo: Instituto de Patrimonio Cultural de Bogotá por daños a monumento Gandhi

Según el representante, han permanecido por ocho días en el lugar, y se quedarían por más tiempo, pese a las críticas sobre la presunta vulneración al monumento, en el que pusieron banderas y vinilos, que afectarían el patrimonio cultural de la ciudad.

El representante aseguró que su manifestación es pacífica y que no ha causado daño a la obra: “Estamos pacíficamente en un espacio público. El monumento no lo hemos pintado. Los invito a que lo visiten. Está completamente grafiteado por barristas. Ahí están las barras bravas que son las que han deteriorado el monumento”, dijo.

Y dijo que “si hay a quienes les molesta tener el tricolor en un monumento, pues retiro la bandera. Eso no hay problema (...) Un papel contact no hace ningún daño, absolutamente ningún daño”, dijo.

De otro lado, criticó que en otras circunstancias no se hubiera hablado de la conservación del patrimonio: “Yo sí hubiese querido que cuando acabaron con el monumento a Los Héroes aquí en Bogotá durante el paro que hicieron en 2021, hubiésemos escuchado todas estas voces pidiendo que no acabaran con un monumento que también es patrimonio nacional”.

Sobre las motivaciones de su protesta, señaló que desde el Centro Democrático llevan “esperando dos años que inicie ese juicio político. Las pruebas son absolutamente claras. Es una protesta ciudadana”.

Escuche la entrevista completa a continuación: