A punto de iniciar el debate de la Reforma Pensional, recusan al magistrado Vladimir Fernández

El representante por el Centro Democrático, Andrés Forero radicó este 18 de febrero una recusación contra el magistrado de la Corte Constitucional, Vladimir Fernández, para impedir que participe en los debates de la Reforma Pensional que comienzan este 20 de febrero en la Sala Plena.

De acuerdo con el representante, el entonces Secretario Jurídico de la Presidencia, Vladimir Fernández, dio su concepto positivo sobre el proyecto de ley y, en esa medida, “se encuentra impedido para fallar de manera imparcial frente a las distintas demandas de inconstitucionalidad que cursan ante la Corte Constitucional”.

“Por considerar que se encuentra incurso en las causales de recusación establecidas en el ARTÍCULO 25 del Decreto Ley 2067 de 1991, según las cuales es causal de impedimento y recusación, “haber conceptuado sobre la constitucionalidad de la disposición acusada” o “haber intervenido en su expedición”; o “tener interés en la decisión,” se lee en la solicitud.

Inician los debates de la Reforma Pensional

El magistrado y presidente de la Corte Constitucional, Jorge Enrique Ibañez, confirmó que el viernes 14 de febrero radicó la ponencia para resolver la demanda contra la ley 2381 mejor conocida como la Reforma Pensional.

¿Qué dice la demanda contra la Reforma Pensional que revisará la Corte?

El primero se basa en que acogieron una proposición de los textos de Senado y para ella, eso viola el derecho que tienen los congresistas a debatir artículo por artículo, para presentar sus ideas, modificarlo o cuestionar lo que ya está.

“Cosas tan simples como el impuesto a las pensiones, no tuvo discusión en la Cámara de Representantes. El régimen especial que le va a caer a un cuarto de los colombianos, que es precisamente en las poblaciones étnicas que va a quedar a libre disposición del Gobierno, tampoco tuvo discusión. Son temas que son centrales y que no se pueden eludir en el debate, pero a eso hay que sumarle que este gobierno insiste en no tener estudios de impacto fiscal serios que nos permitan saber cuánto van a costar los proyectos”, manifestó Valencia.

Cabe resaltar que a fecha se han radicado más de 50 demandas de inconstitucionalidad de las guises han sido admitidas 12.

Tres puntos clave de la demanda: