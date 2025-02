Wilson Tovar, docente de Música en Unibac, invitado por la Universidad de Arkansas al Percussion Day

Cartagena

El profesor Wilson Tovar, docente del Conservatorio “Adolfo Mejía” de Unibac, acudirá a la Universidad de Arkansas para presentar los avances de su trabajo en la creación de nueva literatura para ensamble de percusión.

El docente participará en el “Percussion Day” (Día de la Percusión), que se cumple el 8 de marzo de 2025, junto con el maestro Hector Tascón (Bellas Artes de Cali) y Fernando Valencia (Arkansas University), con quienes adelanta esta investigación conjunta.

El Día de la Percusión tiene una intensa agenda, que se complementa con talleres y conciertos programados desde el miércoles 5 de marzo, en los que participará también el maestro Tovar.

Este proyecto de investigación en torno a la percusión tuvo su primera fase en el 2024 y se realizó la primera muestra en el marco de las Clínicas Instrumentales de Unibac y ahora continúa en su segunda fase en la Universidad de Arkansas.

La presentación de “PerCombia Trio” and University of Arkansas Percussion Ensemble Students (FPAC)”, con los maestros Héctor Tascón, Wilson Tovar y Fernando Valencia está prevista en el Faulkner Performing Arts Center, U of A Campus.

Día de la Percusión 2025

El Día de la Percusión de la Universidad de Arkansas es un evento anual que cuenta con la participación de músicos invitados, clases magistrales y presentaciones, y que promueve una gran oportunidad para conectar a los estudiantes de percusión y entusiastas del noroeste de Arkansas y zonas cercanas.

El enfoque de este año es el origen y desarrollo de la marimba en América del Sur y Central con invitados internacionales especiales de Colombia (marimba de chonta) y el grupo Marimba Sol de Chiapas (marimba mexicana) de Kansas City.

Los estudiantes de percusión y los asistentes tendrán una oportunidad única de aprender sobre las prácticas de interpretación tradicionales de los predecesores de la marimba de concierto, además de asistir a conciertos en vivo de los artistas invitados y grupos escolares del noroeste de Arkansas.