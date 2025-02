Miércoles 19 de febrero, las noticias más importantes de Armenia y Quindío

Armenia

TITULARES NOTICIAS ARMENIA Y QUINDÍO

Hay alarma en el Quindío, por la llegada de 150 indígenas del departamento del Cauca que llegaron a ocupar de forma irregular un predio de la sociedad de activos especiales en el municipio de La Tebaida

Según comunicado de la gobernación del Quindío anoche, martes 18 de febrero, un grupo de aproximadamente 150 personas, provenientes del departamento del Cauca, arribaron en tres chivas identificándose como población indígena, llegaron a ocupar de manera irregular un predio ubicado en La Tebaida, propiedad de la Sociedad de Activos Especiales, SAE, que había sido entregado a una fundación en el mes de diciembre.

Según la gobernación Con el fin de prevenir cualquier situación que afecte el orden público y ponga en riesgo la seguridad de la comunidad aledaña, las autoridades departamentales en coordinación con la secretaría de Gobierno de La Tebaida acaban de convocar a un consejo de seguridad extraordinario.

Desde el gobierno departamental del Quindío hacen un llamado a los tebaidenses para que conserven la calma y se eviten informaciones de alarma, debido a que desde el primer momento en que se conoció la situación, se viene trabajando en alternativas que sean beneficiosas tanto para los manifestantes, como para las entidades comprometidas y los mismos habitantes de la zona.

TITULARES NOTICIAS ARMENIA Y QUINDÍO

Ante las diferentes emergencias por las lluvias en el Quindío, el gobernador reconoció que los recursos no son suficientes por eso llamó la atención del gobierno nacional

Las principales afectaciones tienen que ver con deslizamientos sobre todo en la zona cordillerana del departamento debido a las constantes lluvias.

El gobernador Juan Miguel Galvis fue claro que es clave el apoyo del estado para lograr subsanar las dificultades ya que para este año 2025 los recursos son muy mínimos.

A pesar de lo anterior destacó que cuentan con los kits de maquinaria amarilla que permiten intervenir las afectaciones que se han registrado, aunque dijo que los recursos no son suficientes por eso solicitó al gobierno nacional que enfoque su mirada no solo en el departamento sino en todo el Eje cafetero.

Sostuvo que la comunicación con el gobierno ha sido difícil teniendo en cuenta la crisis ministerial que impacta directamente a las regiones.

TITULARES NOTICIAS ARMENIA Y QUINDÍO

Sobre el tema también se refirió el gerente de la Empresa de Energía del Quindío, Fabio Alberto Salazar quien informó que el invierno los ha golpeado bastante fuerte por eso han tomado medidas para evitar afectaciones en las redes eléctricas.

Afirmó que están reforzando las cuadrillas con el objetivo de atender las novedades en las zonas rurales donde los árboles se caen y afectan las redes.

TITULARES NOTICIAS ARMENIA Y QUINDÍO

Dos de los municipios más afectados con las lluvias son Calarcá y Génova debido a la cantidad de derrumbes que afectan las zonas rurales y por eso hicieron llamado de SOS al gobierno departamental y nacional para atender las emergencias.

TITULARES NOTICIAS ARMENIA Y QUINDÍO

Desde el Comité de cafeteros del Quindío, reportaron que lograron reactivar el abastecimiento de agua para uso agrícola y pecuario en los sectores de Calarcá y Pueblo Tapao. Sin embargo, por las constantes lluvias aún se están solucionando los daños en la red que abastece a Córdoba y Tebaida.

TITULARES NOTICIAS ARMENIA Y QUINDÍO

Con el objetivo de garantizar la continuidad en la prestación del servicio, Empresas Públicas de Armenia adelanta acciones preventivas, para atender cualquier contingencia que se presente derivada de las condiciones climáticas que se puedan registran en la región.

Durante el comité presidido por el gerente de EPA, Paulo César Rodríguez Ospina; los ingenieros de la Subgerencia de Aguas expusieron las alternativas, estrategias y acciones que se tienen para atender cualquier contingencia y garantizar la prestación del servicio a los armenios.

TITULARES NOTICIAS ARMENIA Y QUINDÍO

Las obras viales de valorización son inviables así lo reveló la secretaria de infraestructura de Armenia Claudia Arenas luego de un informe de la universidad del Quindío que demostró que los estudios que se realizaron entre 2013 y 2014 carecen de rigor técnico, presupuestal y de pertenencia y aunque las obras en su mayoría son necesarias hoy no se podrían adelantar por la forma en la que fueron diseñadas y planeadas.

La funcionaria explicó “esto nos desdibuja el ejercicio de valorización, porque son unas obras que no se diseñaron como debían haberse diseñado, unas obras que no se valoraron, que, si yo no tengo los diseños apropiados, pues tampoco puedo llegar a una valoración real y entonces esto hace que se demuestre una vez más que obras que en su momento fueron concebidas por 120 000 millones de pesos, 12 obras, pues seguramente en ese momento ya costaban muchísimo más. Entonces esto nos desdibuja el ejercicio valorización.

Y agregó “Nosotros incluso les pedimos a la universidad que contemplaran la posibilidad de analizar dentro de esa revisión, la posibilidad de valorar las cuatro que ya se hicieron, de hacer una proyección en valor presente de esos recursos pagados por la ciudadanía y pensar incluso en hacer una devolución.

Lo vemos con buenos ojos, lo vemos de una manera responsable, lo vemos de una manera sana para la ciudad y poder de cierta forma, qué bueno que así fuera cerrar este capítulo y volver a empezar con la proyección de esas obras, pero con el deber-ser, con el deber-ser dentro de un plan de movilidad estructurado en obras al corto, al mediano y al largo plazo

TITULARES NOTICIAS ARMENIA Y QUINDÍO

En Armenia investigan un caso de aparente suicidio, la iglesia católica llamó la atención sobre la salud mental

El caso se registró en el Parque residencial Oro negro atardecer al norte de la ciudad donde un hombre identificado como Diego Fernando Sossa Sánchez de 47 años de edad falleció al caer de un piso 15, al parecer habría acabado con su vida, aunque avanzan las investigaciones para esclarecer el hecho.

Al respecto, Monseñor Carlos Arturo Quintero obispo de la diócesis de la ciudad dijo que la desesperanza arrincona y se debilitan los deseos de vivir cuando se acaban los sueños. Mencionó que no juzgan a las personas que toman las decisiones, pero cuestionan la falta de articulación en los procesos que tienen que ver con salud mental.

En lo corrido del año se han registrado seis casos de suicidios en los municipios de Armenia, La Tebaida, Calarcá y Quimbaya.

TITULARES NOTICIAS ARMENIA Y QUINDÍO

Las autoridades en el Quindío capturaron a un hombre que transportaba elementos para uso de explosivos

En medio de los planes operativos dispuestos por la Policía de carreteras en la vía La Paila- Armenia fue capturado un hombre que conducía un tracto camión y transportaba 600 metros de cordón de seguridad y 5 cajas con 500 detonadores no eléctricos (estopines).

El coronel Luis Fernando Atuesta, comandante de la Policía del departamento informó que en la modalidad de ocultamiento fueron hallados los elementos que al parecer iban a ser entregados a la ciudad de Bogotá.

TITULARES NOTICIAS ARMENIA Y QUINDÍO

Rodrigo Londoño, más conocido como ‘Timochenko’ llamó a buscar hechos de paz en las regiones afectadas por el conflicto

El presidente del partido comunes y firmante de paz, Rodrigo Londoño se refirió a la difícil situación que vive el país en materia de orden público como es el caso del paro armado en el Chocó y la afectación en el Catatumbo.

Afirmó que es fundamental buscar hechos de paz en las regiones que están siendo afectadas por el conflicto para lograr materializar los acuerdos. Reconoció que se necesita compromiso del gobierno nacional, de las fuerzas ilegales y de la misma comunidad ya que la unidad permitirá que quienes no desean la paz sean parte de ella.

TITULARES NOTICIAS ARMENIA Y QUINDÍO

También el gobernador del departamento, Juan Miguel Galvis se pronunció sobre la situación quien lamentó los hechos de violencia que han realizado los grupos armados en varias regiones del país.

Resaltó que por fortuna el Quindío no sufre de este flagelo porque es un territorio libre de este tipo de grupos, sin embargo, manifestó que existe otro tipo de delincuencia. Fue enfático en afirmar que es fundamental que el gobierno nacional tome acciones concretas para evitar mayor afectación del orden público y que se vuelvan a épocas pasadas donde la violencia era constante.

TITULARES NOTICIAS ARMENIA Y QUINDÍO

El alcalde de Armenia James Padilla García fue claro en manifestar que con respecto al incremento en la tarifa del impuesto predial en la ciudad hay una explicación lógica, técnica, jurídica y legal y explicó “la situación que nosotros estamos afrontando en este momento son responsabilidades adquiridas en este mandato de Jaime Padilla García, el tema del impuesto predial de la actualización catastral que surgió en el año 2022, pero que es mi responsabilidad y la responsabilidad nuestra en esta administración de hacer cumplir la norma”

Y agregó “Esto no es un tema personal, esto no es una decisión de James Padilla García como alcalde, sino que es un mandato legal que nosotros estamos ejecutando, esta responsabilidad en este año 2025, que desafortunadamente a muchos habitantes de la ciudad de Armenia se vieron afectados en el incremento de un pago del impuesto predial, pero que también hemos sido muy claros y muy enfáticos en demostrar que se está tributando y pagando lo debido y lo correspondiente a sus inmuebles o al valor de sus predios.

TITULARES NOTICIAS ARMENIA Y QUINDÍO

Es así que como ya lo pudo demostrar el secretario de hacienda, Yeisón Pérez el día de hoy, Armenia ha vivido una inequidad tributaria impresionante teniendo en cuenta que los estratos uno, dos y tres generan el 65% del impuesto predial, más allá del cuatro, cinco y seis. Es ahora que nosotros pues, desafortunadamente para muchos nos tenemos que afrontar esta responsabilidad y es así que estamos actuando única y exclusivamente dentro del marco de la ley.

¿Sobre la protesta programada para hoy miércoles en Armenia? El alcalde de la ciudad señalo “esto es natural en un estado social de derecho como Colombia, lo único que solicitamos desde esta administración, para que se den cuenta que estamos actuando exclusivamente dentro del marco legal de una manera objetiva, de una manera correcta, y si existe alguna persona que crea que se le está vulnerando algún derecho, pues tiene todos los mecanismos legales, jurídicos y judiciales para hacer su reclamación.

TITULARES NOTICIAS ARMENIA Y QUINDÍO

En el sector del Centro administrativo municipal CAM de Armenia se realizó una manifestación por parte de taxistas debido a la inconformidad en cuanto a la ampliación de la modificación de pico y placa.

Los conductores exigen que regrese la medida como regía anteriormente por las dificultades económicas actuales, hoy habrá reunión con el alcalde de la ciudad y el secretario de tránsito.

TITULARES NOTICIAS ARMENIA Y QUINDÍO

El director de Prosperidad Social, Gustavo Bolívar Moreno anunció el inicio del ciclo 1 de pagos de Colombia Mayor: los participantes recibirán la transferencia entre el 21 de febrero y el 6 de marzo de 2025.

TITULARES NOTICIAS ARMENIA Y QUINDÍO

Ocho jóvenes quindianos fueron becados para estudiar medicina en Cuba en el marco de la implementación de los acuerdos de paz

En cumplimiento a la firma de los acuerdos de paz en el año 2026 fueron seleccionados ocho jóvenes de diferentes municipios del departamento para estudiar medicina en la Escuela Latinoamericana de Medicina de la Habana – Cuba.

Los jóvenes viajarán con becas para la matricula, estadía, alimentación y materiales.

Vale anotar que los ocho jóvenes beneficiados con la iniciativa saldrán a cuba en un vuelo en la mañana del viernes 21 de febrero.

TITULARES NOTICIAS ARMENIA Y QUINDÍO

Desde la tarde-noche de este martes, se encuentra en Villa de Leyva, Boyacá, el mandatario quindiano Juan Miguel Galvis Bedoya, quien tomará parte los días miércoles y jueves, 18 y 19 de febrero, en la Cumbre de Gobernadores cuya temática central será el análisis en torno al campo como motor de crecimiento económico de las regiones.

TITULARES NOTICIAS ARMENIA Y QUINDÍO

Con una inversión superior a los 5 mil millones de pesos el edificio de la gobernación del Quindío tendrá iluminación para fomentar la dinámica económica del centro de Armenia

TITULARES NOTICIAS ARMENIA Y QUINDÍO

En deportes, El tenista quindiano en sillas de ruedas Albeiro Moreno alcanzó la gloria en el ITFFS Cuenca al coronarse campeón en la categoría de dobles quad, junto a su compañero de selección Colombia, Daniel Campaz.

Martes 18 de febrero, las noticias más importantes de Armenia y Quindío