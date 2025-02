Martes 18 de febrero, las noticias más importantes de Armenia y Quindío

Armenia

TITULARES NOTICIAS ARMENIA Y QUINDÍO

No paran las emergencias en el Quindío debido a las lluvias.

En la mañana de hoy martes 18 de febrero un derrumbe se presentó en el sector de Balboa en la vía entre La Ye y Armenia provocando el cierre de la vía, se espera que a media mañana se habrá paso a un carril.

También reportan derrumbe en la vía principal hacia el municipio de Génova cerca al puente del río Lejos donde no hay paso

En Calarcá se presentó derrumbe en la vía principal hacia el corregimiento de Quebradanegra, maquinaria de la alcaldía y atendieron la emergencia y habilitaron el paso.

En los últimos dos días, el departamento del Quindío ha registrado diversas afectaciones por deslizamientos de tierra en varios municipios, principalmente en la zona cordillerana.

Jaider Hidalgo, director de la Unidad Departamental para la Gestión del Riesgo de Desastres (Udegerd), reportó deslizamientos en Buenavista, Pijao, Calarcá, Córdoba y Génova, siendo estos dos últimos los municipios más afectados.

En Buenavista reportó un deslizamiento en la Vereda La Mina, sector Concorde. Pijao sufrió un movimiento en masa por la Vereda La Cumbre, mientras que Calarcá reportó un deslizamiento en la Vereda Planadas. En Córdoba, los deslizamientos en las veredas La Española y San José de La Cocha ocasionaron la contaminación del agua del acueducto principal, lo que dejó sin suministro hídrico al municipio por un día.

En Génova, se presentaron cuatro deslizamientos en la Vereda San Juan, uno en la Vereda Cumaral y uno en el sector del Federal, además del colapso del puente principal en el sector conocido como Las Marías. Afortunadamente, no se han reportado personas lesionadas.

Tras el incremento de las precipitaciones en el territorio quindiano, la autoridad ambiental indicó que persiste el fenómeno Niña débil desde inicios del año 2025 que, aunque puede no ser tan devastadora como un fenómeno fuerte, tiene el potencial de alterar el clima, con lluvias más intensas y temperaturas frescas.

Para el Quindío y otros departamentos de la región Andina, esto significa un aumento de las lluvias entre un 10 % y un 30 % por encima de lo normal y el reciente informe del Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (IDEAM) confirma que este fenómeno sigue activo y podría extenderse hasta abril del presente año con un 59 % de probabilidad.

Jorge Augusto Llano García, ingeniero de Gestión del Riesgo CRQ explicó que “No esperábamos una época tan lluviosa pero desafortunadamente debido al cambio climático nos encontramos en este panorama poco entendible para la mayoría de la gente, pero que debemos asumir con total seriedad”,

En el marco de la actual temporada de lluvias que se presenta en la región, Empresas Públicas de Armenia a través de la Gestión de Recolección y Transporte de Aguas Residuales, hace un llamado a la comunidad para que haga buen uso del sistema de alcantarillado, dándole el correcto manejo a los residuos sólidos.

Las recomendaciones que debe tener en cuenta la ciudadanía para dar buen uso al sistema de alcantarillado y disminuir la presencia de inundaciones con las fuertes lluvias son: evitar arrojar cualquier tipo de residuo a las calles o vías de la ciudad toda vez que estos elementos obstruyen en buen funcionamiento de las rejillas y sumideros.

Así mismo, desde EPA se indica el buen manejo de las redes de alcantarillado domiciliarias, recordando que no se deben depositar en los inodoros ni rejillas, residuos como pañitos húmedos, toallas higiénicas, preservativos, ya que estos elementos no se degradan y al llegar a las tuberías obstruye la capacidad hidráulica del sistema de alcantarillado.

Desde el Comité de Cafeteros del Quindío han informado que debido a un daño en la línea principal que abastece agua de uso agrícola y pecuario hay suspensión del servicio de agua en las zonas rurales de los municipios de Armenia, Córdoba y La Tebaida, así como en los corregimientos de Barcelona y El Caimo.

El daño se registró en el Alto de los Oso debido a las fuertes lluvias, por lo que personal del comité está trabajando para reparar el daño y restablecer el servicio de agua de uso agrícola y pecuario en estas zonas del Quindío.

Hinchas del Deportes Quindío cuestionaron el accionar de la Policía del departamento ante la protesta pacífica que realizaron el pasado domingo en el estadio centenario de Armenia durante el juego ante el Cúcuta deportivo, aseguran que la confrontación la iniciaron los uniformados que con la fuerza retiraron la pancarta de la protesta lo que provocó la reacción de los integrantes de las barras respondiendo y defendiéndose de la agresión

Camilo Gil, hinchas del Deportes Quindío y que estuvo presente en la tribuna manifestó “No hago parte directamente de la artillería, pero el domingo cuando se presenta la bandera que hace que pues digamos que es florero de Llorente como lo presentaban de 11 años en la B con ganancias de la de la A, pues automáticamente viene la policía de una manera violenta a exigir que bajen el trapo.

Y agregó “No había cantos antirracistas, no había violencia, no habían amenazas de muerte, simplemente había una protesta pacífica en la tribuna norte, en la cual el Esmad o ahora en UNDMO ingresó violentamente a quitar el trapo. Violencia, ¿con qué responde? Con más violencia. Ingresaron con bolillos a quitar el trapo y los artilleros que hicieron, pues no lo van a permitir”

En análisis de las autoridades está la situación de alteración de orden público en el partido del Deportes Quindío y Cúcuta Deportivo

Frente a los enfrentamientos que se generaron entre hinchas del Deportes Quindío y las autoridades, el comandante de la Policía del departamento Coronel Luis Fernando Atuesta aclaró la situación. Mencionó que todo se debe a una decisión que fue tomada en el marco del puesto de mando unificado que originó la intervención de las autoridades lo que desencadenó la confrontación.

Especificó que en las próximas reuniones analizarán a profundidad la situación para evitar que vuelvan a registrarse hechos similares teniendo en cuenta que vienen estableciendo mesas de diálogo con los hinchas permanentemente.

Es de recordar que cinco personas resultaron lesionadas en medio de los enfrentamientos.

Cinco bailarines en el Quindío fueron víctimas de modalidad de extorsión donde delincuentes los engañaron con un falso servicio para luego despojarlos de dinero

Aumentan los casos de modalidad de falso servicio en el departamento donde en menos de una semana se han registrado cinco hechos.

El secretario del Interior, Jaime Andrés Pérez dio a conocer que cinco bailarines fueron engañados para una supuesta contratación en un hotel cerca al aeropuerto el Edén de la ciudad, sin embargo, todo resultó ser una mentira.

Informó que cuando los artistas llegaron a un punto empezaron a recibir llamadas intimidantes donde les alertaron sobre que estaban en una zona roja por lo que les solicitan los números de los familiares para iniciar con la extorsión.

Envío un llamado a la comunidad a tomar las medidas preventivas como es exigir la mitad del dinero para un servicio, verificar el nombre del hotel con el fin de evitar nuevos casos.

En el Quindío advierten que los recientes homicidios estarían relacionados con el ajuste de cuentas por el tráfico de estupefacientes

Y es que se registran hechos de sangre en diferentes municipios del departamento donde la mayoría de las víctimas presentaban antecedentes judiciales.

El caso más reciente fue en el municipio de Calarcá donde un hombre identificado como Juan David Triviño Osma de 30 años conocido con el alias de “Zorro” fue asesinado con arma de fuego mientras se movilizaba en un vehículo.

El coronel Luis Fernando Atuesta, comandante de la Policía del departamento indicó que la víctima registraba antecedentes judiciales por el delito de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes y hasta hace un mes había cumplido una condena en un establecimiento carcelario.

El alto oficial fue enfático en afirmar que no se descarta que estos últimos hechos estén relacionados con el control territorial de la venta de estupefacientes y es por eso que destacó que intensifican los operativos en contra de estas estructuras criminales en el departamento.

Los homicidios se han registrado en municipios como Armenia, Génova, La Tebaida, Calarcá, Montenegro y Quimbaya.

Vendedores ambulantes de la plaza de Bolívar de Armenia denuncian inseguridad, autoridades sostienen que reforzarán la operatividad

En efecto uno de los vendedores ambulantes del lugar quien prefirió de manera anónima referirse a la situación por temor a represalias, denunció que en la madrugada cuando llegan a laborar para vender los tintos y otros alimentos son víctimas de delincuentes que con arma blanca los intimidan para hurtarlos.

Afirmó que es muy complejo el panorama a primeras horas del día porque ya cuando sale la luz del sol es más difícil que puedan actuar los delincuentes.

Llamó la atención de las autoridades a generar mayor presencia puesto que no se evidencian en la zona lo que aumenta el riesgo para los que allí laboran.

Sobre el tema, el comandante de la Policía del departamento Coronel Luis Fernando Atuesta dijo que reforzarán la presencia institucional en la zona.

Enfatizó que en articulación con la estación Armenia brindarán mayor acompañamiento a los vendedores de la zona con el fin de establecer operativos tendientes a requisas y solicitud de antecedentes judiciales.

El 31 de mayo del 2025 deberán estar terminados por fin los dos escenarios deportivos que aún no se han entregado luego de dos años de realizarse los juegos nacionales en Armenia y que están a cargo de la empresa Proyecta, Quindío

Estamos hablando del complejo acuático en el parque recreación y el coliseo multideporte ubicado frente al estadio Centenario de Armenia.

Así lo dio a conocer el gerente de la contraloría general de la república Héctor Marín luego de visita que realizaron con la veeduría la semana pasada a las obras.

El gerente de la contraloría explicó “hay que anotar primero que esta obra del complejo acuático está en un 96%. Estamos a 4% de terminar y entregar esta obra, la empresa Proyecta y la gobernación del Quindío se comprometen a terminar las obras para procesos de entrega a la alcaldía de Armenia. Dependiendo, obviamente, de la mesa con el Ministerio del Deporte que realizaremos antes del mes de mayo.

Igualmente, la veeduría ciudadana en acompañamiento con la contraloría general de la República buscará una mesa con la policía de tránsito y la Secretaría de Tránsito de Armenia para poder buscar soluciones frente a la movilidad cuando hay eventos en el parque de recreación y sobre la seguridad vial.

Y en lo concerniente a la mesa de seguimiento en Coliseo Multideporte, algo muy importante y es que la obra ya está en un 94%. Esperamos que de aquí al 31 de mayo de este año se entregue la obra.

Igualmente hay una pequeña un pequeño problema y es con un lote baldío que está al frente del Coliseo eh Multideporte y es donde se tiene que llevar todo el proceso eso de alcantarillado y acueducto

En la Asamblea Corporativa de la Corporación Autónoma Regional del Quindío (CRQ), realizada este lunes 17 de febrero, el gobernador del Quindío, Juan Miguel Galvis, y los 12 alcaldes del departamento conocieron de primera mano el informe de gestión de la entidad durante la vigencia 2024, en el que se destacó el avance en el cumplimiento del Plan de Acción Institucional 2024-2027.

Además, se presentaron los estados financieros, los cuales obtuvieron opinión favorable por parte de la revisoría fiscal, y se resaltó el trabajo que la entidad ha venido adelantando en la protección del patrimonio ambiental del departamento.

Uno de los puntos centrales de la jornada fue la elección de los cuatro alcaldes que representarán a sus homólogos dentro del Consejo Directivo de la CRQ, quedando conformado por: James Padilla García alcalde de Armenia, Jhon Jairo Restrepo de Pijao, Juan Sebastián Ramos de Calarcá y Gustavo Adolfo Pava, Montenegro.

Los mandatarios elegidos expresaron su compromiso de trabajar en conjunto con la CRQ para impulsar proyectos ambientales que beneficien no solo a sus municipios, sino a todo el Quindío.

En deportes, el patinador quindiano Juan Diego Yepes obtuvo 4 medallas en la Cuarta Válida Nacional de Patinaje realizada entre el 13 y el 17 de febrero. Yepes, quien ya es conocido por su destacada trayectoria, se llevó una medalla de oro y tres de bronce, un logro que reafirma su dominio en la pista y su condición como uno de los mejores patinadores del país.

Lunes 17 de febrero, las noticias más importantes de Armenia y Quindío