Lunes 17 de febrero, las noticias más importantes de Armenia y Quindío

Armenia

TITULARES NOTICIAS ARMENIA Y QUINDÍO

Cinco personas lesionadas dejó enfrentamiento entre hinchas del Deportes Quindío y uniformados de la Policía en el marco de un partido en el estadio Centenario de Armenia

El partido entre el Deportes Quindío y el Cúcuta Deportivo en el estadio Centenario de Armenia por la tercera fecha del Torneo BetPlay, fue interrumpido a raíz de incidentes en la tribuna entre algunos hinchas y miembros de la Policía.

La razón de la afectación tiene que ver con una pancarta con el letrero, 11 años en la B con las ganancias de la A, y el escudo pintado de la Dimayor con la palabra cómplices” que mostraron los hinchas del Deportes Quindío en contra de las directivas por continuar en la B, es ahí cuando se desata la confrontación.

El secretario de Gobierno de la capital quindiana, Andrés Buitrago informó que debido a un mensaje en una pancarta dirigido a la Dimayor el juez de campo decidió suspender el partido hasta tanto no lo retirarán, pero no se logró por lo que la Policía realizó la intervención correspondiente para brindar las garantías.

Lamentó el hecho donde finalmente resultaron heridos tres hinchas, una persona de logística y otra de la fuerza pública.

TITULARES NOTICIAS ARMENIA Y QUINDÍO

El Gaula de la Policía del Quindío, en coordinación con la Seccional de Inteligencia y la Fiscalía 4 EDA de la ciudad de Armenia, logra la identificación, judicialización y captura por orden judicial por el delito de extorsión de un hombre de 32 años de edad, conocido con el alias de “Luigui”, en la vereda Arauca de Quimbaya.

Según la Policía el capturado vendría extorsionando a un comerciante en este municipio, haciéndose pasar como integrante de la “Oficina del Quindío”, a quien le exigía la suma de 2 millones de pesos para no atentar contra su integridad.

Es de resaltar que el capturado presenta anotaciones por los delitos de extorsión, hurto, lesiones personales y tráfico fabricación o porte de estupefacientes, en el Sistema Penal Oral Acusatorio.

TITULARES NOTICIAS ARMENIA Y QUINDÍO

A la cárcel fueron enviados cuatro de los cinco integrantes de una red delincuencial dedicada al tráfico de estupefacientes en el Quindío

El coronel Luis Fernando Atuesta, comandante de la Policía del departamento informó que cinco personas fueron capturadas en flagrancia por el delito de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes, integrantes del grupo delincuencial “Los del Barrio” en el sector conocido como Los González del municipio de Quimbaya.

Añadió que entre las personas capturadas se encuentra alias “Platanito” quien presuntamente es un dinamizador del homicidio y el tráfico de estupefacientes en mencionado municipio.

TITULARES NOTICIAS ARMENIA Y QUINDÍO

Un hombre fue asesinado con arma de fuego mientras se movilizaba en su motocicleta en el centro de Armenia, la principal hipótesis apunta al tráfico de estupefacientes

Un hombre identificado como Cristian Camilo Rojas Martínez conocido con el alias de “Brazalete” fue baleado mientras se movilizaba en su motocicleta en el sector de Torres del Río cerca al puente La Florida de la ciudad y falleció minutos después en un centro asistencial debido a la gravedad de las lesiones.

La víctima registraba antecedentes judiciales por los delitos de lesiones personales, porte ilegal de armas de fuego y tráfico, fabricación y porte estupefacientes.

El secretario de Gobierno de la ciudad, Andrés Buitrago informó que dos personas en moto estaban siguiendo a la víctima desde el municipio de Calarcá por lo que en el intercambiador fue impactado con arma de fuego.

Destacó que la principal hipótesis apunta a un hecho relacionado con el tráfico de estupefacientes, pero será la investigación que determine las causas reales.

A la fecha se han registrado siete homicidios en la ciudad y 17 en todo el departamento.

TITULARES NOTICIAS ARMENIA Y QUINDÍO

Un hombre fue enviado a la cárcel porque al parecer abusaba sexualmente de su cuñada menor de edad en el Quindío

El comandante de la Policía del departamento, coronel Luis Fernando Atuesta informó sobre la captura por orden judicial de un hombre de 24 años de edad por el delito de acceso carnal abusivo con menor de 14 años de edad.

Mencionó que el joven habría abusado sexualmente de su cuñada de 9 años de edad cuando se quedaba solo con ella. Al parecer la situación se registró en varias oportunidades.

Agregó que el joven fue cobijado con medida de aseguramiento en establecimiento carcelario. Exhortó a padres de familia estar al tanto de los menores de edad para evitar este tipo de hechos en el departamento.

Vale resaltar que en lo que va del año han sido capturadas nueve personas por delitos sexuales en el departamento.

TITULARES NOTICIAS ARMENIA Y QUINDÍO

La Alcaldía de Armenia alerta a la comunidad sobre intentos de estafa que se están realizando a través de mensajes y llamadas en WhatsApp, en los cuales se ofrece un supuesto subsidio de $550.000 dirigido a lideresas del municipio.

La advertencia fue realizada por una reconocida lideresa de Armenia, quien recibió una llamada del número 3146855856, en la que le informaban sobre este falso beneficio.

Desde la Administración Municipal reiteran que, ningún funcionario está realizando este tipo de llamadas ni solicitando información personal por medios informales. Se recomienda a la ciudadanía no compartir datos sensibles y reportar cualquier intento de estafa a las autoridades competentes.

TITULARES NOTICIAS ARMENIA Y QUINDÍO

No Hay Derecho, la sede de la casa del mercado agroecológico del Quindío fue vandalizada

En la madrugada del viernes 14 de febrero la sede de la casa Magro ubicada sobre la carrera 13#16-15 fue víctima del vandalismo puesto que una persona la emprende contra el lugar generando afectaciones en su infraestructura.

En un vídeo de cámaras de seguridad quedó registrado el caso dos hombres están merodeando el lugar y de un momento a otro uno de ellos lanza un objeto para dañar el vidrio. Diana Acevedo es la administradora del lugar y lamentó la situación por eso solicitó mayor presencia de las autoridades para evitar nuevos hechos.

TITULARES NOTICIAS ARMENIA Y QUINDÍO

No paran las estafas en el Quindío, la modalidad ahora se centra en inescrupulosos que ofrecen supuestos préstamos y citan a las víctimas en un reconocido centro comercial

En efecto los delincuentes están al acecho y buscan cualquier manera para estafar a las personas por eso están alertando sobre una nueva modalidad en Armenia.

El gerente del centro comercial Unicentro Alejandro Ramírez advirtió que inescrupulosos están distribuyendo volantes falsos sobre supuestos préstamos y citan a las víctimas con el objetivo de engañarlas.

Resaltó que la comunidad les ha consultado sobre una agencia que otorga préstamos que supuestamente opera en el centro comercial, pero todo es parte de un engaño por lo que están tomando el nombre de Unicentro para generar confianza.

TITULARES NOTICIAS ARMENIA Y QUINDÍO

Tras la arremetida del ELN en varias regiones del país, desde la iglesia católica en el Quindío reconocen que, aunque no hay muestra real de paz, no se puede caer en la desesperanza

Ante los últimos hechos de violencia y de la aparición de elementos alusivos al grupo armado en diferentes zonas del país, Monseñor Carlos Arturo Quintero obispo de la Diócesis de Armenia evidenció la compleja situación en materia de orden público por lo que fue claro que no hay muestra real de paz.

A pesar de lo anterior enfatizó que es importante que la comunidad no pierda la esperanza y cada uno desarme el corazón realizando acciones conjuntas para procurar la paz en los territorios.

Señaló que es el tema lo ven con mucho dolor desde la iglesia católica porque quienes resultan más afectados con los hechos de violencia son los ciudadanos, sin embargo, enfatizó que siempre serán abanderados de la esperanza.

TITULARES NOTICIAS ARMENIA Y QUINDÍO

Emergencias por deslizamientos debido a las lluvias en los municipios de Calarcá, Córdoba y Pijao

Debido a las constantes lluvias que se registraron durante este fin de semana en el departamento hubo eventualidades en diferentes zonas rurales y veredales de estos tres municipios.

El reporte lo entregó el secretario del interior del Quindío, Jaime Andrés Pérez quien señaló que se presentó movimiento de remoción en masa en la vereda Planadas del municipio de Calarcá, Caída de árbol y deslizamiento en la vereda La Mina en Pijao.

TITULARES NOTICIAS ARMENIA Y QUINDÍO

Sostuvo que en el municipio de Córdoba se registraron diferentes contingencias como es en la vereda La Española donde está el acueducto municipal lo que originó la obstrucción total de la vía, en la vereda Siberia Alta sector la Linda afectación con cerca de 300 metros cúbicos sobre la vía que conduce a Pijao y la vía San José en la finca la Divisa con dificultad por pantano.

De acuerdo con el pronóstico del Ideam los municipios de Buenavista, Calarcá, Córdoba, Pijao y Salento se encuentran en alerta roja por riesgo de deslizamiento.

TITULARES NOTICIAS ARMENIA Y QUINDÍO

En Armenia ampliarán plazos para beneficios tributarios en el pago del impuesto predial ante las quejas ciudadanas por incrementos de hasta el 100%

Desde el 3 de febrero que inició el proceso de la entrega de recibos del predial en la ciudad fueron varias las inconformidades de ciudadanos por los altos incrementos en el impuesto debido a la actualización catastral.

Precisamente el secretario de Hacienda de la capital quindiana, Yeison Andrés Pérez informó que el descuento por pronto pago del 10% ya no será hasta el 28 de marzo sino hasta el último día hábil del mes de junio del 2025.

TITULARES NOTICIAS ARMENIA Y QUINDÍO

También señaló que hasta el 26 de diciembre se extenderá la oportunidad para que los ciudadanos puedan pagar el impuesto sin cargo de intereses moratorios, ya que, inicialmente, estaba estipulado hasta el mes de junio.

Destacó que establecerán mediante una propuesta de acuerdo municipal que será presentada en las próximas sesiones ordinarias en el Concejo de Armenia para un descuento del 15% por pronto pago para las vigencias 2026 y 2027.

Agregó que la exoneración para mayores de 60 años que quedó derogada en el año 2024 será presentada nuevamente ante el Concejo Municipal con el objetivo de que tengan un descuento del 50% del impuesto predial en los estratos 1, 2 y 3.

TITULARES NOTICIAS ARMENIA Y QUINDÍO

Los rectores del Sistema Universitario Estatal, capítulo Eje Cafetero y Antioquia, le pidieron al gobierno nacional no modificar los 5 puntos adicionales al IPC, que en los últimos años han sido autorizados como base presupuestal para el funcionamiento de las universidades, para cumplir con la meta del plan de aumento de cobertura.

En carta dirigida a los ministros de Educación y de Hacienda y Crédito Público, el presidente del Sue Eje Cafetero + Antioquia, advierte que “el desfinanciamiento estructural de las universidades públicas se debe en gran medida a que los crecimientos de sus nóminas docentes y administrativas presentan cada año incrementos que en promedio superan el IPC en 4,55 puntos porcentuales, los cuales se deben a los aumentos salariales decretados cada año por el Gobierno Nacional para los servidores públicos (+ 1,6 adicional al IPC)

y la aplicación del sistema salarial y prestacional docente hoy reglamentado por el decreto 1279 de 2002 (cuyo incremento en promedio según datos del SUE y consultoría del MEN representa un 2,95 % de crecimiento por encima del IPC”.

Sobre el particular, el rector de la Universidad del Quindío, Luis Fernando Polanía Obando, reafirmó el compromiso de las universidades públicas del país de acompañar al gobierno con la meta de ampliación de cobertura, pero advirtió que este objetivo no será posible si para alcanzarlo se propone hacerlo con los mismos recursos que estaban mitigando el histórico desfinanciamiento de las universidades.

TITULARES NOTICIAS ARMENIA Y QUINDÍO

La Iglesia católica en Armenia alerta sobre la falta de articulación que empeora el panorama de habitantes de calle, desde la alcaldía apuntan a la actualización de la política pública

Ante la problemática que es evidente y que cada vez crece más en diferentes sectores de la ciudad, Monseñor Carlos Arturo Quintero obispo de la Diócesis reconoció las dificultades en materia de articulación que no permiten una solución eficaz.

Sostuvo que han disminuido fuerzas porque no han obtenido los recursos suficientes para hacerle frente a las necesidades propias de la atención de habitantes de calle y es también dijo que no han logrado articular con ninguna de las instituciones en el departamento. Fue claro que la idea no es competir sino unir esfuerzos en pro de una causa común y ante una problemática que sigue creciendo.

TITULARES NOTICIAS ARMENIA Y QUINDÍO

Sobre el trabajo para este año, la secretaria de desarrollo social de la capital quindiana Jenny Gómez informó que establecerán un diagnóstico para iniciar con la actualización de la política pública de habitante de calle.

También resaltó que avanzan en legalizar la unidad móvil por lo que esperan en el mes de junio el programa ya sea una realidad en articulación con el gobierno nacional. Añadió que apuntarán más a la prevención y superación de vida en calle por eso están articulando esfuerzos con colegios enfocado al consumo de sustancias psicoactivas.

TITULARES NOTICIAS ARMENIA Y QUINDÍO

El municipio de Génova es el mayor productor de café en el Quindío, en 2024 la producción total superó los tres millones de kilos

El alcalde de la localidad cordillerana, Diego Fernando Sicua dio a conocer que tras asistir a la preasamblea cooperativa de caficultores del Quindío se consolida como el mayor productor del café.

Explicó que solo en la cooperativa se vendió el 30% de la producción de café del municipio, es decir, 1 millón de kilos de café con un costo de 15 mil millones de pesos lo que es muy significativo para la localidad impulsando la economía local.

Destacó que el otro 70% de la venta del café en el departamento superó los tres millones de kilos con ingresos que sobrepasaron los 45 mil millones de pesos.

TITULARES NOTICIAS ARMENIA Y QUINDÍO

En Calarcá agilizan los trámites de construcción para reubicar la escuela ubicada en el sector de la María en medio de las obras de la doble calzada

TITULARES NOTICIAS ARMENIA Y QUINDÍO

En Armenia persiste el déficit de conductores en el servicio de transporte público

Así lo dijo el gerente de Buses Armenia, Omar Aristizábal quien reconoció que después de pandemia se agudizó la problemática y hasta el momento no se ha regularizado.

Afirmó que el conductor es una persona inestable sobre todo los jóvenes que culturalmente no tienen la estabilidad para ser operadores de vehículos ya que dejan sus puestos y luego de una temporada regresan solicitando el reintegro.

Señaló que son 146 vehículos en el urbano, cuentan con una capacidad de 124 buses y de esos permanecen 24 a 30 estacionados en los patios.

TITULARES NOTICIAS ARMENIA Y QUINDÍO

Buenas noticias, un poeta quindiano ganó premio nacional de poesía en la ciudad de Medellín

Se trata del poeta quindiano Juan Aurelio García quien fue reconocido con el premio nacional de poesía en el marco del festival en Medellín.

El poeta, ensayista y docente de educación media en diálogo con Caracol Radio resaltó que es una distinción muy significativa para él teniendo en cuenta que su obra “Salento” fue seleccionada gracias a que un amigo suyo lo puso a concursar.

Enfatizó que más allá del reconocimiento, lo clave es visibilizar su nombre y su trabajo de cara a un potencial editor que permita publicarlo ya que es muy difícil.

TITULARES NOTICIAS ARMENIA Y QUINDÍO

Con una reunión interna de verificación a la auditoría de planta, este lunes 17 de febrero, la secretaría departamental de Educación examinará la situación presentada en la sede Quebrada negra de la Institución Educativa San Rafael, en el municipio de Calarcá, en donde se presentan manifestaciones de rechazo de parte de la comunidad por la fusión de los grupos de 6 y 7, y el traslado de uno de sus docentes, en decisión tomada por la rectora del colegio.

TITULARES NOTICIAS ARMENIA Y QUINDÍO

En deportes, Deportes Quindío volvió a perder en esta oportunidad de local en el estadio Centenario de Armenia por marcador de 1 a 0 frente al Cúcuta Deportivo, el próximo partido del Quindío será nuevamente de local por la cuarta jornada del campeonato frente a Internacional de Palmira, el sábado 22 de febrero a las 4:00 p.m. en el estadio Centenario de Armenia.

Viernes 14 de febrero, las noticias más importantes de Armenia y Quindío