El balance de Carlos Amaya como presidente de la Federación de Departamentos

Tunja

En la Cumbre de Gobernadores que se realizará en Villa de Leyva los días 19 y 20 de febrero, el mandatario de Boyacá, Carlos Amaya dejará la presidencia de la Federación de Departamentos.

Amaya consideró que su mayor legado es sin duda el trámite y la aprobación en el Congreso de la República del Acto Legislativo No. 03 de 2024 que modificó el Sistema General de Participaciones.

El gobernador, Carlos Amaya lamentó no poder estar en los 32 departamentos del país.

“Logré visitar 16 regiones, hubiera querido ir a todos los departamentos de Colombia, creo que me faltó eso. La gran mayoría de gobernadores que votaron por mí, lo único que me pedían era que fuera a los territorios, por eso estuve en San José del Guaviare y me hubiera gustado ir a todos los departamentos, pero bueno, no es fácil”.

Destacó el gobernador como su gran logró en este año al frente de la Federación de Departamentos, la aprobación de la reforma al Sistema General de Participaciones, SGP.

“En términos de agenda para mí la prioridad más importante era sacar ese Acto Legislativo adelante y lo logramos. Es histórico, fue una discusión nacional porque nos tocó ir en contra de los tecnócratas de Bogotá, ex ministros de Hacienda que argumentaban que se iba a quebrar el Estado porque se le aumentaron los recursos a las regiones, y bueno, no fue una batalla fácil. Hay que reconocer la voluntad que tuvo el gobierno, encabeza el ministro Juan Fernando Cristo, que fue determinante a quien le agradecemos y le vamos a hacer un reconocimiento en la Cumbre de Gobernadores”.

Dijo sentirse muy satisfecho, pero también absolutamente agotado de tanto trabajo.

El gobernador, Carlos Amaya recordó una anécdota de hace más de 20 años cuando lideró su primera marcha como estudiante universitario.

“Fue con los profesores por la reforma al Sistema General de Participaciones, eso fue en el año 2001 y que yo, 24 años después haya logrado liderar y ser el vocero de los gobernadores para lograr esa reforma, pues para mí es significativo y creo que es una de las cosas, más importantes que he logrado en mi vida. Me siento muy orgulloso de haberlo hecho y bueno, el jueves 19 entrego la presidencia para dedicarme a mi tierrita 100% como como es mi deseo y como tiene que ser”.