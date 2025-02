Augusto Rodríguez aseguró que en dos reuniones que sostuvo con ‘Papa Pitufo’ no estuvo presente Petro

JUSTICIA

El director de la Unidad Nacional de Protección -UNP-, Augusto Rodríguez, declaró en la Fiscalía en medio de la investigación por el nuevo escandalo que envuelve al Gobierno: la supuesta donación de $500 millones que Diego Marín Buitrago, conocido como ‘Papá Pitufo’ habría hecho a la campaña presidencial de Gustavo Petro.

Aunque inicialmente, según fuentes consultadas, se conoció que Rodríguez había afirmado que presenció reuniones del presidente Petro con Diego Marín, este miércoles el funcionario precisó la información entregada a un fiscal de la unidad de delitos electorales

El director de la UNP detalló que participó en dos reuniones con Diego Marín Buitrago, alias “Papá Pitufo” durante la campaña ‘Petro Presidente’, sin embargó, dejo claro que Gustavo Petro no estuvo presente.

“Yo terminé esa reunión, digamos la primera reunión y aquí es donde está el error de la persona, quisieron utilizar esto en la Fiscalía, no es que en esa reunión, me reuní fui yo con el señor Diego Marín, no el presidente, ni el senador Petro, fui yo y luego tuve otra reunión. Entonces sí hubo dos reuniones que yo tuve con el señor Diego Marín. No el señor candidato, el senador. Aquí lo ponen y lo ponen como si hubiera habido una... Eso es de muy mala leche, pero me da la impresión de que esto es una mano que la Fiscalía dice que no hay la posibilidad de filtración”, afirmó el funcionario en entrevista con la W.

Rodríguez precisó que Petro solo se reunió una vez con el señalado ‘zar del contrabando’.

Sobre el encuentro, el mismo jefe de Estado explicó en su cuenta de X el pasado 11 de febrero: “Solo he visto a Marín una vez, tiempo después. La única vez que vi a ese señor fue llevado por Daniel García, un exfuncionario de mi alcaldía del partido verde, que me lo presentó con otros señores como empresario del sanandresito. Le expliqué. sin saber quien era, que mi política consistía en transformar los sanandresito de espacios de contrabando, en espacios de producción nacional. No ofreció dinero para la campaña mientras estuve allí”.

Agregó el mandatario: “Cuando me enteré por información de Augusto Rodríguez que alias ‘el Pitufo’ había dado 500 millones con destino a la campaña, ordené de inmediato devolver el dinero y grabar la devolución porque, en general dinero en efectivo en gran cantidad es de mala procedencia”, agregó.

Tengo que hacer constar qué jamás hubo una reunión con Benedetti, Diego Marín y yo en Madrid, España, como dejan insinuar ciertos medios de comunicación



Solo hubo un evento público con centenares de colombianos en el auditorio público de la central obrera española UGT que fué… https://t.co/mz53rUkZjh — Gustavo Petro (@petrogustavo) February 11, 2025

Ante la información circulada el presiente Petro, también por medio de su cuenta de X, señaló:

“Por que razón ayer prestigiosos medios construyeron una calumnia. Le atribuyeron al director de la UNP una frase que nunca dijo; que el había estado en dos entrevistas mías con alias “pitufo”. Dada la gravedad del daño que afirmación periodística hace, les exijo su retractación pública".