Paro armado en Chocó: Transportadores de carga denuncian pérdidas millonarias y “abandono estatal”

Inició el paro armado en el departamento del Chocó, anunciado por el Frente de Guerra Occidental del ELN, que se extenderá desde el 18 hasta el 21 de febrero, una situación que se suma al aumento de riesgo por presencia de minas antipersona en la región.

Anderson Quiceno, presidente de la Asociación de Transportadores de Carga, pasó por los micrófonos de La W para expresar sus problemáticas ante esta situación de orden público en la región.

“Los transportadores de carga están viviendo su propio Catatumbo, la muestra más grande de esto es lo que viene ocurriendo en el Chocó, esta es la región que más fuerte recibe los bloqueos, las amenazas y las extorsiones para los transportadores de carga. El paro armado es una muestra más del abandono estatal en temas de seguridad”, dijo.

Además, mencionó que, si bien no hay represamiento en las mercancías, la problemática radica en que hay desabastecimiento en el Chocó porque los vehículos no se dirigen allí por la situación de paro armado.

“Aquí la crisis es para todas las comunidades que están en ese departamento porque se ven expuestas a un efecto de desabastecimiento sin precedentes (…) Lo que están haciendo los transportadores es no trabajar para no arriesgar sus vidas o su vehículo, que es el que les da el sustento. Estos bloqueos generan gran perdida logística, acaba generando un país anticompetitivo en temas de transporte de carga”, cerró.

