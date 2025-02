Myriam Hernández llega a Viña del Mar con un espectáculo cargado de éxitos

A 23 años después de su anterior actuación en el evento la artista chilena abrirá la segunda noche del Festival de Viña del Mar el próximo 24 de febrero, su esperado regreso a la Quinta Vergara en un certamen del que ha sido Jurado, Reina, animadora y una exitosa cantante en cinco ocasiones además de compartir memorables duetos junto a José Feliciano y Karol G.

Tras un 2024 repleto de éxitos con su tour “Invencible” Myriam Hernández llegará a la Ciudad Jardín acreditada como uno de los artistas favoritos y más esperados de Viña 2025.

El Festival de Viña del Mar se realizará desde este domingo 23 al viernes 28 de febrero con las presentaciones de Marc Anthony, Morat, Sebastián Yatra, Carlos Vives, Carin León, Incubus y Duki, entre otros, con transmisión internacional a través de Disney +.

Myriam Hernández estará en la edición LXIV Festival Internacional de la Canción de Viña del Mar con un espectáculo concentrado en sus grandes éxitos, himnos románticos reconocidos a lo largo de toda América Latina como ‘Peligroso amor’, ‘Te pareces tanto a él’, ‘El Hombre que yo amo’, ‘Herida’ (autoría de la cantante), ‘Un hombre secreto’ y ‘Huele a peligro’ entre otros éxitos impresos en la memoria colectiva y que son parte de su repertorio en vivo como ‘Se me fue’, ‘He vuelto por ti’ (otra de las composiciones importantes de la propia Myriam) y ‘Mañana‘. Uno de los cancioneros más contundentes e internacionales de la música chilena.

La cantante posee un repertorio valioso e inextinguible que el público ha hecho parte de sus vidas, éxitos que con el paso de las décadas conservan su originalidad en la balada latina.

Un estilo estilo que la artista definió desde su primer disco lanzado en 1988 y que mantiene vigente en sus más recientes álbumes ‘Sinergia’ (2002) y ‘Tauro’ (2024) dos trabajos que plasman su sello intacto en el pop romántico, etapa de la que destacan canciones nuevas como ‘Hasta aquí’, ‘Ya es tarde’, ‘Nos lo hemos dicho todo’ y 'Solo cuídate y adiós' (compuesta entre Myriam y el productor español Jacobo Calderón), ambos discos editados por la propia artista y con millones de reproducciones.

Desde hace años la cantante promedia más de 2.5 millones de oyentes mensuales en Spotify destacando 'El hombre que yo amo' con más 160 millones de escuchas en Spotify y otros 120 millones para su video en Youtube (en sólo 6 años desde su publicación en el canal oficial de la artista). Pero ¿podrían quedar fuera éxitos como ‘Eres’, 'Mío‘, ‘Tonto’, 'Ese hombre‘, ‘La fuerza del amor’, ‘Deseo’, ‘Si yo me vuelvo a enamorar’, 'No te he robado nada‘, ‘Dónde estará mi primavera’ o ‘Rescátame? Eso sólo se sabrá cuando la artista suba al escenario de la Quinta Vergara.

La chilena es una de las grandes estrellas femeninas de la música latina de todos los tiempos, talento y sensibilidad como intérprete y compositora romántica que ha conquistado al público y que también cuenta con la admiración de célebres colegas y los principales compositores hispanos, reconocida como “La Reina del Pop Romántico”. Una artista transversal que cruza todo tipo de fronteras geográficas, estilísticas y generacionales, premiada con el Grammy a la Excelencia Musical y un Premio Especial de la Presidencia de la Academia Latina de la Grabación, el Premio Musa en su ingreso al Pabellón de los Compositores Latinos en Estados Unidos, el Musa Awards a la Trayectoria por Iberoamericana Radio Chile y también el galardón como Figura Fundamental de la Música Chilena por la Sociedad de Autores (SCD).

Una trayectoria impoluta y una artista querida por el público que llena sus conciertos y entradas agotadas en cada ciudad de los países que visita, sólo durante el último año su tour “Invencible” ha recorrido América y Europa con presentaciones en 15 países; Estados Unidos, Argentina, Colombia, Perú, Ecuador, Bolivia, Paraguay, República Dominicana, Costa Rica, Nicaragua, Guatemala, España, Italia, Francia y su tercer sold-out en el Movistar Arena en Santiago de Chile.

También cuenta con el respeto y aprobación de la crítica musical así como la admiración de otros artistas, muchas voces del pop actual que reconocen su legado e influencia como Mon Laferte y Karol G con quienes ha compartido escenario en los últimos años, además de sus colaboraciones con Javiera Mena, Karen Paola y Flor de Rap confirmado su relación con otras músicas que la consideran un referente. Y es una favorita de karaokes e imitadoras profesionales dedicadas a su carrera, un referente en programas de talentos como The Voice en distintos países latinos.

“La voz de Myriam es maravillosa, siempre digo que es la voz más bella de Hispanoamérica” declaró el astro mexicano Marco Antonio Solís a quien la une una amistad de hace treinta años además de una exitosa versión de ‘Dónde estará mi primavera’ y el dueto 'Sigue sin mí' (2011) compartiendo escenario en otras ocasiones.

Y este 2025 cumplirá con el anhelo de sus seguidores que esperaban verla nuevamente en el Festival de Viña del Mar (entre los artistas favoritos del público según la encuesta CADEM), un evento que es parte en la trayectoria de Myriam Hernández como exitosa cantante, animadora, jurado y reina del certamen. La artista abrirá la noche del lunes 24 que se transmitirá internacionalmente por Disney + y las últimas entradas disponibles (menos de 200 entradas entre Palco y Platea Premium, Preferencial y Golden) se pueden conseguir en Puntoticket.