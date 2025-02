Manifestación en Bogotá: trabajadores de Agrosavía protestan por falta de pago de salarios

Colombia

Desde las primeras horas de la mañana, un grupo de trabajadores de Agrosavía salió a las calles para exigir el pago de sus sueldos, que, según afirman, no reciben desde hace dos meses. La manifestación avanza sobre la Carrera 7, en el centro de Bogotá, a la altura de la calle 32, afectando la calzada mixta en sentido norte-sur.

Uno de los manifestantes, que prefirió no identificarse, explicó la situación: “Es porque los trabajadores de Agrosavía no les han pagado los sueldos en los últimos dos meses y es una protesta no solamente en Bogotá, sino en todas las sedes a nivel nacional. Están protestando para que les paguen su plática, sus suelditos, porque ya no tienen cómo comprar mercado”.

Afectaciones en la movilidad

Debido a la movilización, TransMilenio reportó desvíos en varias rutas del componente TransMiZonal que circulan por la Carrera 7, mientras que las autoridades de tránsito realizan cierres controlados y acompañamiento a los manifestantes.

Recomendaciones para los conductores

La manifestación continúa en desarrollo, y las autoridades monitorean la situación para evitar mayores complicaciones en la movilidad de la ciudad.