Cinco bailarines en el Quindío fueron víctimas de la modalidad de extorsión de falso servicio

Armenia

Aumentan los casos de modalidad de falso servicio en el departamento donde en menos de una semana se han registrado cinco hechos.

El secretario del Interior, Jaime Andrés Pérez dio a conocer que cinco bailarines fueron engañados para una supuesta contratación en un hotel cerca al aeropuerto el Edén de la ciudad, sin embargo, todo resultó ser una mentira.

Informó que cuando los artistas llegaron a un punto empezaron a recibir llamadas intimidantes donde les alertaron sobre que estaban en una zona roja por lo que les solicitan los números de los familiares para iniciar con la extorsión.

“Un grupo de jóvenes bailarines del departamento del Quindío que prestan su servicio en los diferentes hoteles les llama una persona y les dice que necesita un servicio de manera urgente en un hotel cerca al aeropuerto porque le cancelaron digamos, otros bailarines. Esta persona se va con alrededor con cinco personas en un vehículo y le envían la ubicación y llegan a un punto donde los llaman y le dicen que esto es una zona roja”, informó.

“Les dicen que ellos necesitan verificar las identidades, que necesitan los teléfonos de los familiares, que apaguen las líneas telefónicas que están alrededor, que solo quede una y comienzan a llamar y extorsionar los familiares a decirle, ”Los vamos a matar” porque yo escuché una de las llamadas que atendimos de manera inmediata, donde le decía a la mamá de esta persona, “Le vamos a matar su hija, tiene 2 minutos para consignar”, la mamá entra en desespero porque piensa que es real la situación”, destacó.

Llamado a la comunidad

Envío un llamado a la comunidad a tomar las medidas preventivas como es exigir la mitad del dinero para un servicio, verificar el nombre del hotel con el fin de evitar nuevos casos.

“Entonces, el llamado a la comunidad es a tener cuidado primero, no todas las llamadas para un servicio son consideradas reales. Entonces, pues es inaudito y yo le decía a las personas que los contratan para un baile, pero le dicen, “Vayan.” Pero lo primero que uno tiene que decir es Me consignan la mitad, por favor, Me da las ubicaciones, el nombre del hotel, la verificación y poder acudir así, pero no verifica nada, sino que salen así porque les prometen un mayor pago, pero mire la situación”, alertó.

Instó al gobierno nacional en cuanto a soluciones efectivas porque considera que el sistema carcelario ha permitido crear empresas criminales dedicadas a la extorsión.