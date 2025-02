BID apoyaría plan de drenajes y control de inundaciones en Cartagena hasta con US$ 70 millones

El drenaje y control de inundaciones es un tema prioritario para la Alcaldía de Cartagena, en cabeza del alcalde Dumek Turbay. Gracias al cupo de endeudamiento aprobado y a la solidez de las finanzas del Distrito, el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) desarrolló una misión especial para brindarle apoyo financiero y técnico en este plan maestro.

Germán Sturzenegger, especialista Líder de Agua y Saneamiento del BID, presentó ante el secretario de Hacienda, Haroldo J. Fortich González; y la asesora de Despacho para Cooperación Internacional, María Mercedes Abondano, las conclusiones de esa misión especial.

Ingresa al grupo de alertas de Caracol Radio Cartagena

En su presentación, Sturzenegger explicó que en trabajo conjunto con la Secretaría de Planeación, Infraestructura, Valorización y Edurbe se identificaron los proyectos prioritarios de la Alcaldía para el control de inundaciones y fortalecimiento de drenajes pluviales en Cartagena.

“Con mucho gusto lo licito y dejo financiado”, Petro sobre propuesta de Tren Regional del Caribe

“Estuvimos esta semana trabajando con la Alcaldía en un potencial apoyo en los temas de drenaje y control de inundaciones, que son los grandes desafíos que tiene la ciudad de Cartagena. Avanzamos en identificar las prioridades y necesidades que tiene la Alcaldía en ese sentido, así como temas de fortalecimiento municipal para que la Alcaldía pueda mejorar sus ingresos, eficientizar su gasto, es decir, distintas actividades y prioridades que la Alcaldía en estos temas”, explicó el especialista Líder de Agua y Saneamiento del BID.

Y destacó: “Ha sido una semana muy productiva de trabajo con distintos equipos de la Alcaldía. Fue una misión especial, un viaje de trabajo inicial, exploratorio, que esperamos pueda continuar”.

El secretario de Hacienda, Haroldo J. Fortich González, expresó: “Estamos muy complacidos con la visita del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), que en su misión especial con dependencias distritales priorizó proyectos como la recuperación y rectificación de los canales Ricaurte, Matute y Chiamaría; y el macrodrenaje y microdrenaje de Bocagrande, Castillogrande y Centro; para brindarles apoyo financiero y técnico, de acuerdo con las disposiciones de la Alcaldía de Cartagena, en cabeza del alcalde Dumek Turbay”.

Monto y beneficios del potencial crédito

Sturzenegger, en representación del BID, precisó que se definió un monto estimado del potencial de crédito entre US$ 45 millones hasta US$ 70 millones, es decir, entre $185.647 millones y hasta $288.784 millones. Adicional a este monto, el BID ofreció recursos no reembolsables por hasta un millón de dólares en asistencia técnica.

Cabe resaltar que este eventual crédito público hace parte de los recursos de los que tiene facultades para solicitar el alcalde Dumek Turbay, los cuales hacen parte de los 1,5 billones de pesos aprobados por el Concejo Distrital.

El BID destacó como valor agregado de su apoyo el financiamiento bajo condiciones competitivas, el apalancamiento de recursos de donación para inversión; recursos de asistencia técnica como la aceleración de proyectos de inversión y el fortalecimiento institucional; así como su experiencia nacional e internacional y acompañamiento permanente como socio.