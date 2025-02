The Offspring estrena video y prepara su llegada a Bogotá

En medio de la gira mundial “Supercharged”, la icónica banda de punk rock The Offspring llegará a Bogotá para ofrecer un concierto exclusivo en el Movistar Arena el próximo 23 de marzo de 2025. Los fanáticos tendrán la oportunidad de disfrutar de un espectáculo que recorrerá los grandes éxitos de la banda, así como las nuevas canciones, como su sencillo “Ok, But This Is The Last Time”, una forma de describir las vivencias y desventuras de los enamorados que se prometen a sí mismos no volver a ceder ante sus parejas.

Este lanzamiento se produce en medio de la gira mundial que celebra su más reciente álbum del mismo nombre, lanzado el 11 de octubre del 2024. Este disco, producido por Bob Rock, consolida la vigencia y evolución de la banda en la escena musical actual. Hará parte del repertorio de The Offspring en Bogotá , que incluye éxitos como: “Self Esteem”, “Come Out and Play)”, “The Kids Aren’t Alright y All I Want”, entre muchos otros.

El concierto en la capital colombiana promete ser una experiencia inolvidable, donde los asistentes podrán revivir los sonidos que definieron una era y descubrir la energía renovada de The Offspring en su nueva producción. Las entradas de este histórico concierto están disponibles en www.tuboleta.com.