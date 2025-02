Santiago Buitrago habló de su gran objetivo para el Tour de Francia 2025

Santiago Buitrago (Photo by Szymon Gruchalski/Getty Images)

Santiago Buitrago, recientemente campeón de Vuelta a la Comunidad Valenciana, dialogó este domingo con Caracol Deportes de Caracol Radio, donde se refirió a sus retos para este 2025, lo que significa ser uno de los capos del Bahrain Victorious y su gran objetivo en el próximo Tour de Francia.

¿Qué viene para Santiago Buitrago, luego de ganar la Vuelta a la Comunidad Valenciana 2025?

“Ya nos estamos preparando, porque muy pronto viajo a Francia para correr unas clásicas. También París-Niza es una de las cosas que se vienen en este año, aún quedan bastantes carreras. Hay que seguir disfrutando de la bici”.

¿El ser cabeza del equipo que ha significado para usted?

“Es un rol que cada año me gusta un poco más, cuando inicié en el equipo fue desde muy abajo y año a año me he ido ganando la confianza de mis compañeros, del equipo, de los directos, de todos. Es algo muy bonito, porque empiezas a conocer el significado de muchas cosas. Sigo aprendiendo mucho, con mucho respeto y responsabilidad”.

¿Este año va a llegar con menos o más kilómetros de competencia al Tour y cómo será el calendario antes del Tour?

“Sí, este año llego con más carreras en las piernas para el Tour. Tendré carreras de un día, por ejemplo, las clásicas de Francia que no las hice el año pasado, también corro unas clásicas en Bélgica que hago en marzo. De resto, lo mismo de siempre. Hay que hacer el test para ver como llegamos al Tour, será un camino largo, pero estoy contento con el proceso”.

¿Hasta qué puesto soñamos en el Tour?

“La verdad siempre lo he dicho, simplemente quiero mejorar lo hecho el año pasado. No quiero volver a ser un Top 10, eso sí lo tengo claro, de ahí para adelante todo lo que se venga. La verdad quiero ganar una etapa, me hace más ilusión”.