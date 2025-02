Pérdidas pone al gremio arrocero del Huila al borde de la quiebra

Neiva

Este lunes 17 de febrero, se llevó a cabo un paro frente a las instalaciones de Fedearroz, exigiendo una solución ante la crisis que afecta al sector. La situación es desesperante: el precio del arroz ha caído de 230,000 pesos por carga en junio del año pasado a 185,000 pesos actualmente. Este precio está por debajo de los costos de producción, ya que cultivar una hectárea de arroz cuesta 11 millones de pesos.

El gremio ha llevado el reclamo a diferentes mesas de negociación con el gobierno nacional, pero no ha encontrado soluciones. Según los productores, el gobierno se ha excusado en la libertad de oferta y demanda y no ha podido intervenir para estabilizar los precios. Esto ha generado malestar entre los arroceros del Huila, que no ven una salida a la crisis.

¿Cuántos arroceros en el Huila viven esta crisis?

Para Martin Vargas, arrocero del Huila comentó que “más de 2,500 arroceros del departamento han decidido organizarse para seguir presionando. Diversas concentraciones están previstas en puntos estratégicos del Huila, como en Campoalegre, el crucero Juncal y la ruta 45 en Tello, con el objetivo de mostrar su inconformidad frente a la situación.

El sector arrocero del Huila, clave para la economía regional, se encuentra en una situación crítica, y si no se toman medidas urgentes, podría enfrentar un colapso total, lo que afectaría gravemente a los miles de productores de esta región del país.