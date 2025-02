Jueves 13 de febrero, las noticias más importantes de Armenia y Quindío

TITULARES NOTICIAS ARMENIA Y QUINDÍO

Reapertura de servicios para usuarios de la Nueva EPS en la clínica La Sagrada Familia de Armenia, tras la suspensión generada por la falta de pago de deudas

Precisamente el viernes 7 de febrero se anunció la contingencia debido a la falta de cumplimiento de los compromisos adquiridos de la Nueva EPS con la clínica, pero tras mesas de trabajo nuevamente se habilita el servicio para los usuarios.

El secretario de Salud del Quindío, Carlos Alberto Gómez indicó que han logrado normalizar la atención y que vienen avanzando en el fortalecimiento de la red hospitalaria.

Destacó que lo anterior está enfocado a regularizar los procesos de cartera y flujo de efectivo para la Clínica San Rafael y San Juan de Dios.

En ese mismo sentido informó que estará de visita la vicepresidenta de salud de la Nueva EPS y el equipo financiero para organizar el funcionamiento de la red de prestadores.

Es de anotar que la cartera a la fecha de la Nueva EPS con la Sagrada Familia es de 128 mil millones de pesos.

Precisamente el agente interventor para la Administración Especial de NUEVA EPS, Bernardo Camacho Rodríguez, informó que entre diciembre de 2024 y enero de 2025 se pagaron 3.6 billones de pesos a la red de prestadores pública y privada, así como a proveedores de servicios y tecnologías de salud.

El Agente Interventor destacó el compromiso de NUEVA EPS con la salud y el bienestar de sus afiliados. La entidad, líder en la prestación de servicios de salud, trabaja diariamente para garantizar una atención oportuna, integral y de calidad, enfocada en la dignidad y el respeto por los usuarios.

Camacho Rodríguez resaltó el diálogo permanente con las IPS para aclarar cuentas y reiterar compromisos, asegurando que la continuidad y garantía en el acceso a los servicios de salud no se vean afectadas.

Óscar Fernando Bonilla, murió este miércoles tras no soportar las graves lesiones que tuvo en dos accidentes de tránsito ocurridos la noche del lunes en Sevilla, Valle del Cauca y en la madrugada del martes a la entrada de Armenia en momentos en que era trasladado en una ambulancia a la clínica La Sagrada Familia de la capital quindiana.

De otro lado como Hugo Fernando Leal Gutiérrez, de 45 años de edad fue identificado el motociclista que murió en un accidente de tránsito el pasado martes en el corregimiento el caimo en Armenia.

No hay derecho, Una mujer fue golpeada y lanzada al piso en pleno centro del municipio de Circasia, Quindío.

En video que circula en redes sociales y que ha provocado rechazo e indignación entre los ciudadanos, se puede observar como un hombre golpea, agrede y toma por el cabello a una mujer y la lanza al piso en hechos que se registraron en el parque principal del municipio de Circasia.

En el video se observa como algunas personas intervienen para evitar que el hombre siga golpeando a la mujer, pero nunca se observa la presencia de las autoridades en el registro del video.

Según información de testigos al parecer no es la primera vez que se presenta este hecho de violencia hacia la mujer presuntamente por conflictos familiares con el agresor.

Aunque al parecer la patrulla de la Policía hizo presencia minutos después, el agresor ya no estaba en el lugar, aunque si brindaron acompañamiento a la mujer para ser valorada por medicina y para interponer la denuncia.

En el Quindío, ganaderos y cafeteros manifestaron su preocupación por las extorsiones que se siguen haciendo desde las cárceles generando miedo y zozobra, desde el ejército se comprometieron hacer frente a este delito

en las instalaciones del Comité de Cafeteros del Quindío en su sede principal de la ciudad de Armenia se llevó a cabo una importante reunión de seguridad presidida por el comandante de la Quinta División del Ejército Nacional, señor Brigadier General José Bertulfo Soto Sánchez en compañía del comandante de la Octava Brigada señor Coronel Edward Vicente Martínez Anteliz,

los cuales dieron un parte sobre el actual estatus de seguridad en los 7 departamentos que conforman esta división y las acciones desarrolladas para identificar y reducir el accionar de los grupos subversivos que hacen presencia en este territorio y su influencia en el departamento del Quindío.

La reactivación del Plan Avispa ha permitido incrementar la operatividad y disminución de delitos en el Quindío

Así lo dijo el coronel Luis Fernando Atuesta, comandante de la Policía del departamento quien sostuvo que refuerzan el trabajo operativo y el plan Avispa ya que es una estrategia clave donde establecen los planes de manera sorpresa lo que permite mayor efectividad y reducción en materia de criminalidad.

Dijo que el plan Avispa es el procedimiento relámpago que ha permitido incrementar la operatividad ya que a la fecha han capturado a 406 personas con 34 casos más que en el mismo periodo del año anterior.

Destacó que enfocan los esfuerzos en los municipios de La Tebaida, Montenegro y Armenia con el fin de garantizar el orden público.

No paran las quejas por incrementos en el impuesto predial en Armenia, ciudadanos también reconocen dificultades en la página de internet para descargar recibos

Caracol Radio estuvo a las afueras de la tesorería municipal para conocer de primera mano las inquietudes de los contribuyentes.

En efecto son varias las personas que se trasladan hacia las oficinas de la dependencia para reclamar los recibos y conocer los valores a pagar, mientras que otros deciden presentar los reclamos ante el costo que consideran injusto pagar.

Una de las afectadas dijo que tiene un apartamento estrato 3 con dos habitaciones por lo que este año debe cancelar 430 mil pesos y su suegro que cuenta con una casa pagó 350 mil pesos y ahora el costo es de 620 mil pesos. Asimismo, otra de las personas presentes en el lugar de reclamación, mencionó que es muy complejo acceder a la página de internet para lograr contar con el recibo sin necesidad de trasladarse de manera presencial.

Advirtió que si no es un horario de oficina el link no sirve por eso considera que es muy tedioso el proceso ya que la idea es poder ingresar a cualquier hora, pero en el día no deja ingresar la clave.

Precisamente a raíz de las quejas la representante a la cámara del partido liberal del Quindío Piedad Correal envió una carta al alcalde de la ciudad James Padilla García donde le solicita que se amplié el plazo por pronto pago del 10%, además ampliar el porcentaje del descuento y realizar una mesa técnica jurídica para estudiar salidas acordes con la capacidad tributaria de los contribuyentes.

Se llevó a cabo una mesa de trabajo clave encabezada por el secretario de Familia, Jorge Hernán Zapata Botero, y el secretario del Interior, Jaime Andrés Pérez Cotrino, en articulación con el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), la Defensoría del Pueblo y el Ministerio del Trabajo. El objetivo, fue atender las problemáticas que enfrentan las trabajadoras de la primera infancia en la región.

La federación nacional de cafeteros lanza plan para fortalecer cooperativas denominado PAS (Plan de Acción Solidario) surge para proteger la garantía de compra tras los retrasos de algunas cooperativas cafeteras, en relación a las entregas de café que debieron hacer desde el año 2020, bajo el acuerdo de Futuros

El plan que la Federación Nacional de Cafeteros tiene para las Cooperativas, busca la protección del interés general representado en la garantía de compra, a partir de la promoción y el fomento del sector solidario cafetero y se centra en tres acciones: respaldo financiero, gobierno corporativo y un llamado al gobierno nacional para apoyarlas financieramente; tal como lo solicitaron en pleno, los representantes cafeteros en el 93 Congreso Nacional Cafetero realizado en diciembre pasado, en donde recomendaron privilegiar la garantía de compra y solicitar al gobierno nacional, darle liquidez.

Germán Bahamón, gerente general de la Fedecafeteros explicó que el plan busca que las cooperativas puedan entregar el café pendiente, 33 millones de kilos, lo cual a precios de hoy sería un imposible para el sector solidario (Cooperativas), por lo tanto, la Federación Nacional de Cafeteros estaría dispuesta a respaldar las operaciones financieras requeridas y por su parte el Fondo haría una inversión en promoción del cooperativismo, a partir de la eficiencia en la operación comercial.

El coliseo del barrio La Patria de Armenia está en estudios para conocer la inversión de la obra de recuperación

En efecto desde hace varios años el escenario deportivo al sur de la ciudad registra abandono y deterioro por lo que las autoridades competentes analizan el plan de recuperación.

El secretario de Infraestructura del Quindío, Rubén Darío Castillo informó que la iniciativa es un nuevo diseño ante las complejidades que se registran actualmente. Dijo que la empresa Proyecta licita estudios a través de las instituciones competentes para determinar el valor que costaría recuperar el coliseo de La Patria.

Añadió que en los próximos días contarían con el diseño definitivo y los valores por lo que es clave gestionar dichos recursos.

En Armenia, ante la orden de desalojo para 205 familias de un lote en invasión piden ayuda para ser reubicados o comprar el lote donde esta ubicados hace 10 años.

El Consejo Superior de la Judicatura ha abierto la convocatoria del concurso Rama Judicial 2025 para el nombramiento de directores seccionales de administración judicial en Armenia, Barranquilla y Manizales. Este proceso busca seleccionar a los mejores perfiles para desempeñar funciones clave en la gestión judicial de estas regiones y las inscripciones ya están abiertas.

los interesados en ocupar una de las vacantes que ofrece el concurso Rama Judicial 2025 deben cumplir con los requisitos establecidos ingresando a la página web de la Rama Judicial (www.ramajudicial.gov.co) y seguir los respectivos pasos, el plazo es hasta el 21 de febrero.

Laboratorios de la Humboldt, epicentro de prácticas de ginecobstetricia del hospital departamental San Juan de Dios, A través de un convenio, médicos del San Juan de Dios fortalecieron sus habilidades en espacios de prácticas de la Universidad.

el alcalde de Armenia, James Padilla García, sostuvo un encuentro con las directivas del Jardín Botánico del Quindío, con el objetivo de fortalecer los lazos y generar alianzas estratégicas en favor de la educación ambiental y el cuidado de la fauna y flora local.

Durante la reunión, se destacó la importancia de consolidar proyectos que promuevan un turismo verde y responsable, alineado con la apuesta de la Administración Municipal por dinamizar esta actividad en la ciudad, aprovechando su riqueza natural y biodiversidad.

Así mismo, exploró la posibilidad de contar con la asesoría del Jardín Botánico para la adquisición de especies arbóreas propias de la región, con el propósito de sembrarlas en diferentes espacios de Armenia y contribuir a la conservación del entorno.

Con el objetivo de disminuir las pérdidas de agua cruda no contabilizada, Empresas Públicas de Armenia implementa una novedosa tecnología para detectar fugas en las redes de acueducto, brindando datos con mayor precisión que permiten mejorar la agilidad en las labores de reparación, garantizando así la continuidad, calidad y cantidad en el servicio.

A través del Robot Rovvert 125 y la cámara de empuje, los operarios de la Gestión de Distribución de Agua Potable de EPA realizan la inspección de las tuberías, detectando de forma precisa la fuga de agua que está afectando el sistema, logrando así mayor agilidad en los procedimientos.

Desde el Sena Regional Quindío desarrollan Robots para el apoyo tecnológico en la reforestación y la agricultura

El proyecto del SENA inició con la construcción de dos prototipos y busca continuar perfeccionándose para convertirse en una herramienta clave en el desarrollo tecnológico del campo.

Patricia Castaño Jiménez, líder de Sennova sistema de investigación, innovación y desarrollo tecnológico del Sena expuso que uno es el proyecto que consiste en un robot para la reforestación y silvicultura diseñado para agilizar el proceso de siembra de árboles en terrenos difíciles.

Destacó que el otro es agrícola modular y tele operado que apunta a realizar tareas como fumigación, sembrado y arado de manera autónoma, gracias a la implementación de inteligencia artificial y big data.

Agregó que cada prototipo tiene una inversión de alrededor de 100 millones de pesos.

Empresa de bus de servicio público en Armenia reconoció que no están preparados para operar buses eléctricos

Recordemos que en el año 2024 se dio a conocer el piloto de bus eléctrico en el transporte público en la ruta 1 de buses Armenia.

Al transcurrir el tiempo de la prueba consultamos al gerente de la empresa de servicio público, Omar Aristizábal quien destacó que realizaron la operación sin problema, sin embargo, evidenciaron que aún no están preparados para operar con este tipo de vehículos.

Fue enfático en afirmar que ya culminó el contrato por lo que regresarán el vehículo teniendo en cuenta que estaba en comodato.

La semana pasada aterrizaron en Colombia, específicamente en la ciudad de Armenia, los 9 estudiantes de movilidad internacional que van a hacer sus intercambios, estancias investigativas y prácticas laborales en la Universidad del Quindío. Y entre diciembre de 2024 y enero de 2025 despegaron, con las maletas llenas de sueños, los 13 uniquindianos que están realizando sus intercambios académicos en México, Brasil y Argentina.

En deportes, el patinador quindiano Juan Diego Yepes del club Sin Fronteras, es uno de los representantes del Quindío en la cuarta válida del Campeonato Nacional Interclubes de Velocidad de patinaje, categoría mayores, que se inicia hoy en Bogotá.

También integran la delegación del Quindío los patinadores Daniel Rodríguez y Salomé Buitrago, del club Sin Fronteras y Miguel Arredondo, Julián Escobar y Yuliana Pantoja del club Halcones Dorados.

Miércoles 12 de febrero, las noticias más importantes de Armenia y Quindío