Juego Santa Fe Vs. Bucaramanga sería aplazado: Esto se sabe

Este domingo la Dimayor dio a conocer la programación de la sexta fecha del fútbol colombiano, incluido el juego Santa Fe Vs. Bucaramanga, programado para el sábado 22 de febrero en el estadio El Campín.

El compromiso fue agendado para las 4:10PM; no obstante, como se había advertido previamente, el encuentro sería aplazado, en una decisión directamente desde la Alcaldía de Bogotá.

Según informó Sebastián Vargas, periodista de Caracol Radio, la Comisión local de seguridad hará la solicitud para que el partido no se lleve a cabo tal y como estaba estipulado.

En un alto porcentaje no se jugaría el sábado, motivo: solicitud de una comisión local de seguridad que pide el aplazamiento.

¿Por qué se daría el aplazamiento?

Durante los próximos días, el estadio Nemesio Camacho El Campín estará albergando tres conciertos, uno de Andrea Bocelli y dos de Shakira. Ambos eventos son del mismo promotor.

El concierto del músico italiano será este viernes, la idea inicial era desarmar parte del escenario y conservarlo en el campo para las presentaciones de Shakira, miércoles 26 y jueves 27.

Precisamente esto será lo que argumenté la Comisión Local, que no hay garantías de seguridad para que el partido de Santa Fe se pueda llevar a cabo sin inconvenientes el próximo sábado.

Por ahora, ni Independiente Santa Fe ni la Dimayor han dado ningún pronunciamiento oficial al respecto. A la fecha, se han aplazado cuatro partidos de la Liga: Unión Magdalena Vs. Millonarios, Nacional Vs. Tolima, Águilas Doradas Vs. América y Alianza FC Vs. Fortaleza.