Pinto estalla contra hinchada de Unión Magdalena: “Si me van a irrespetar, que busquen otra persona”

Unión Magdalena y La Equidad empataron 0-0 en el estadio Sierra Nevada de Santa Marta, en un compromiso por la quinta fecha del fútbol colombiano. Ambos equipos continúan sin sumar de a tres en el presente campeonato y se ubican en la parte baja de la tabla.

Al final del partido, Jorge Luis Pinto tuvo un altercado con unos aficionados locales, sobre el cual se refirió en la rueda de prensa posterior al partido y advirtió que, de seguir recibiendo insultos, prefiere dar un paso al costado.

Reacciones post partido Unión Magdalena - Equidad.



Saquen sus propias conclusiones. pic.twitter.com/adMKEuvhw2 — 𝙀𝙇 𝘾𝙄𝘾𝙇𝙊́𝙉 𝘽𝘼𝙉𝘼𝙉𝙀𝙍𝙊 ® 🌪️ (@Soplaciclon1968) February 17, 2025

“¿Usted no oyó?, pregúntele a la tribuna lo que me dice. He recorrido el mundo, en estadios llenos, con 80 mil personas, 70 mil, y eso no me ha pasado, no me voy a dejar irrespetar. Pinto puede perder lo que sea, menos la dignidad y no me voy a dejar irrespetar, no le quepa la menor duda", sentenció sobre el hecho.

Al respecto, añadió: “Si me van a irrespetar, que busquen otra persona, no me voy a dejar irespetar. A la última hora de mi vida, cuando he recorrido el mundo, he estado donde he estado, para que venga una persona a insultarme ahí, no, padre”.

Críticas al partido y La Equidad

Durante la conferencia de prensa, Pinto criticó repetidamente la falta de ritmo que hubo durante el juego. Equidad se quedó con 10 hombres desde muy temprano. Para el santandereano, se cortó el juego repetitivamente.

“Partido no hubo, fútbol no hubo, algo de lo que pudimos proponer en el tiempo que permitieron jugar, de resto, no. Nosotros buscamos el partido en todo momento, ellos se metieron atrás, aguantaron, en el primer tiempo, en el segundo tiempo, peor. Luchar contra un bloque defensivo, cuando los partidos son totalmente interrumpidos, no hay posibilidad de jugar”, comentó.

Sobre esto, añadió: “En el fútbol no había visto cosas de estas, ustedes los periodistas tienen que decirlo, porque si yo lo digo me sancionan, díganselo al país”.