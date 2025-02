La icónica agrupación Foreigner llega al Movistar Arena

El próximo 5 de mayo, Breakfast Live anuncia el concierto de Foreigner, una de las bandas de rock más icónicas de todos los tiempos, que se presentará en el Movistar Arena. Con una trayectoria de casi cinco décadas, Foreigner ha dejado una marca imborrable en la historia de la música con canciones inolvidables como; “I Want to Know What Love Is”, “Juke Box Hero”, “Cold as Ice” y “Feels Like the First Time”.

Desde su formación en 1976 por Mick Jones y Lou Gramm, Foreigner ha definido el sonido del rock con su inconfundible fusión de hard rock y melodías memorables. A lo largo de los años, la banda ha experimentado cambios en su alineación, con Mick Jones como el único integrante original, pero ha mantenido intacta su esencia, conquistando a nuevas generaciones con cada presentación en vivo.

Para este concierto en Bogotá, los fanáticos podrán disfrutar de la presencia de los miembros originales Mick Jones y Lou Gramm, quienes se reunirán en el escenario para interpretar los grandes clásicos de la banda, siendo una oportunidad para que los fanáticos del rock clásico disfruten de un espectáculo lleno de energía, nostalgia y grandes éxitos.

Con más de 80 millones de discos vendidos en todo el mundo, Foreigner es una de las bandas de rock más influyentes de todos los tiempos. Las entradas estarán disponibles en preventa Movistar del jueves 13 de febrero a las 11:00 a.m. al sábado 15 de febrero a las 10:59 a.m. Por otro lado, la venta general será a partir del sábado 15 de febrero a las 11:00 a.m. Las boletas podrán adquirirse exclusivamente en www.tuboleta.com.