Hombre pidió matrimonio en una UCI Neonatal: la reacción de su esposa enterneció a los médicos

Bucaramanga

La historia de vida de Nórida Campo, una mujer de Barrancabermeja, Santander, tuvo un giro inesperado en medio de un momento díficil.

Mientras cuidaba a Luciana, una gemela sobreviviente a un parto prematuro en los fríos pasillos de la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) Neonatal de la Fundación Cardiovascular de Colombia en Floridablanca, su compañero sentimental decidió proponerle matrimonio.

Con la ayuda de las enfermeras y los médicos, su pareja llegó hasta el pasillo en donde la mujer tenía en brazos a su pequeña hija nacida el 5 de noviembre. Se arrodilló y con argolla en mano le pidió casarse con él.

La reacción de la mujer que enterneció

Sorprendida, porque claramente no se lo esperaba y menos después de haber perdido a una de sus gemelas el pasado 5 de diciembre y estar en la lucha por sacar adelante a su hija sobreviviente, Nórida Campo estalló en llanto al ver que su compañero le pidió matrimonio en un espacio inusual: una UCI Neonatal.

🥰💍🍼#VIDEO | Hermoso momento: en medio de la UCI Neonatal de la Fundación Cardiovascular de Colombia en donde recibe atención su hija recién nacida, un hombre le propuso matrimonio a su pareja.



El momento conmovió al personal médico y de paso a su esposa que dijo ¡SÍ! pic.twitter.com/q9SF3TvZot — Caracol Bucaramanga (@CaracolBga) February 13, 2025

“Fue un momento hermoso, yo no me lo esperaba. Hemos vivido una lucha y verlo ahí me lleno de emoción, todo fue con la ayuda de las enfermeras y los médicos de la UCI”, dijo a Caracol Radio Nórida Campo.

La tierna reacción emocionó y enterneció al personal médico de la Unidad de Cuidados Intensivos que no dudó un segundo en aplaudir y respaldar el amor de la pareja que en medio de un momento difícil, decidió apostarle a su relación.