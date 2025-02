En vía pública de Circasia en Quindío fue agredida una mujer, autoridades realizan acompañamiento

Armenia

En video de cámaras de seguridad quedó registrado el hecho en el que una mujer fue agredida en el parque principal del municipio de Circasia por un hombre que la lanzó al suelo, la agarró del cabello y la pateó en repetidas ocasiones.

Rocío del Pilar González es la mujer afectada y en diálogo con Caracol Radio dijo que no es la primera vez que es víctima de agresiones por lo que exige acciones concretas para evitar nuevos hechos.

Explicó que todo se deriva en una problemática personal desde hace muchos años debido a que en el barrio Alto de la Cruz donde reside, el hombre junto con su familia invadió un lote y cada vez intentan apropiarse de más terreno.

Advirtió que se siente sola y vulnerada como mujer ya que a pesar de que ocurrió el primer hecho en el mes de octubre del 2024 aún no hay respuestas ni soluciones para evitar una afectación mayor en su integridad y la de sus seres queridos.

“Me agrede verbalmente, llevo 10 años en esta situación. He pedido ayuda para poder que esto pare. Se había hecho la primera vez me golpeó, fue el 18 de octubre. Pues dijeron que se hacía por Fiscalía que no me llamaban y nunca pasa son nada. Ahorita esta vez es la segunda vez que lo hacen y no hacen nada, no hacen nada. Dijeron en la inspección que había una caución de alejamiento, una multa y no se hizo nada. O sea, me siento vulnerable como mujer. Siento que no me apoyan, que no me ayudan, me siento sola”, indicó.

Agregó: “Entonces ellos invadieron en la administración de Patricia Mora y desde eso han empezado los problemas con la señora por X o Y motivo siempre son enfrentamientos Eh, pues yo llevo tiempo ahí por posesión. Ella siempre se pasa el lindero, hace lo que quiere y si no me amenaza con su familia y si no llega más familia para agredirme”.

La mujer sostuvo que interpuso la denuncia ante Fiscalía y tienen una mesa de conciliación por lo que espera se generen las medidas que permitan disminuir los hechos de violencia en su contra.

Autoridades

Al respecto el alcalde de Circasia, Julián Peña informó que una vez conocieron del caso activaron la ruta de atención correspondiente para garantizar los derechos de la mujer afectada.

Dio a conocer que el presunto agresor es un integrante de la comunidad LGBTIQ+ debido a problemáticas personales por lo que actualmente ya existe un trámite de denuncia ante la Fiscalía, pero el caso será atendido ante las autoridades competentes.

Finalmente, la teniente Daniela Pinchao de la policía de Circasia indicó que llegó la patrulla a atender el requerimiento de los ciudadanos por lo que fue activada la ruta correspondiente. Manifestó que realizaron el acompañamiento hacia un centro asistencial para la revisión médica pertinente ante las afectaciones sufridas.

Asimismo, dijo que la remiten hasta la Fiscalía General de la Nación donde instauró la denuncia por el delito de lesiones personales y se adelantan las respectivas diligencias judiciales.