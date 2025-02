Coccam manifestó escepticismo de nueva convocatoria para sustitución voluntaria de cultivos ilícitos

Cúcuta

El Gobierno Nacional dio inicio al programa RenHacemos Catatumbo, por medio del cual se inicia el registro para el pago por sustitución voluntaria de cultivos ilícitos en la región.

El anuncio lo hizo el presidente Gustavo Petro a través de su cuenta de X, donde presentó los dos principales componentes de la convocatoria:

1.Pago por erradicación de raíz de los cultivos de uso ilícito.

2.Establecimiento o fortalecimientos de la economía lícita.

Empezamos a pagar por erradicar voluntariamente las matas de coca completas con raíz; si es de tu parcela te garantizará no solo lo que vale, sino el valor de la sustitución por otro cultivo y de sostenerte tu y tu familia mientras producen tus cultivos lícitos. Empezamos en el… pic.twitter.com/3yeKEMJMwG — Gustavo Petro (@petrogustavo) February 14, 2025

Dicha convocatoria inició este 13 de febrero y se extenderá hasta el próximo 27 de febrero, tiempo en el que se espera que las comunidades de los municipios de Convención, Tibú, El Tarra y Sardinata, participen del proceso para el tránsito a economías lícitas y la agilización de la implementación del Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito (PNIS).

Desde la Coordinadora Nacional de Cultivadores y Cultivadoras de Coca Amapola y Marihuana (COCCAM) manifestaron su escepticismo ante este programa teniendo en cuenta incumplimientos a las familias que se han acogido a programas de sustitución anteriores.

“Aquí hay unos municipios con los que se firmó un acuerdo de sustitución, ya van ocho años y no se ha cumplido, entonces primero hay que cumplirle a las familias, no conocemos a fondo la propuesta pero que ahora nos vengan con eso, es de preocupación, hay familias que cumplieron e incluso ya quitaron las matas de coca y no les cumplen con el acuerdo que firmamos” dijo a Caracol Radio Wilder Mora, coordinador de la Coccam.

Son más de 3500 familias entre Tibú y Sardinata que firmaron los acuerdos anteriores y siguen esperando respuestas del Gobierno Nacional, por medio de inversión social para la región.

“Nosotros estamos dispuestos al diálogo, las cosas deben hacerse concertadas, esto nos agarra fuera de lugar, entonces nos iremos a Asambleas, a verificar qué efectos positivos o negativos tiene. Acá queremos la paz, y la paz no se construye dándole plata a una persona, cuando aquí lo que necesitamos son proyectos productivos, necesitamos vías, salud, educación” puntualizó Mora.

El Gobierno Nacional informó que las familias que se acojan a este programa serán atendidas en dos fases.

La primera, se desarrollará en el marco del estado de conmoción interior declarado por medio del Decreto 62 de 2025 y consta de un pago mensual condicionado a la eliminación de raíz de los cultivos de uso ilícito en la totalidad del área sembrada, así como, de la adquisición de activos productivos (bienes e insumos) para el establecimiento o fortalecimiento de una economía lícita.

La segunda fase iniciará una vez finalice la vigencia del estado de conmoción interior. En esta se prevé realizar la implementación de la estrategia de sustitución mediante la transformación ecológica y productiva, basada en alternativas productivas sostenibles que generen cadenas de valor de negocios verdes y procesos de transformación agroindustrial.

Para la implementación de ambas fases se priorizarán los núcleos familiares cuyo representante y cabeza de hogar sea una mujer.