Cúcuta refuerza medidas contra la extorsión desde la cárcel y estaciones de Policía

Cúcuta.

La Alcaldía de Cúcuta anunció la implementación de nuevas medidas para combatir la extorsión que se origina desde centros carcelarios y estaciones de Policía, una de las principales modalidades que afecta la seguridad en la ciudad.

El alcalde, Jorge Acevedo, advirtió que mientras no exista un aislamiento efectivo de quienes delinquen, las llamadas desde estos lugares seguirán siendo el principal medio para extorsionar y coordinar delitos.

“Mientras no aislemos completamente a quienes infringen la ley, las llamadas desde las cárceles y estaciones seguirán siendo el principal medio para extorsionar y ordenar delitos en las calles”, afirmó.

Dentro de las acciones anunciadas, se contempla el fortalecimiento de la seguridad en las estaciones de Policía para evitar que continúen siento utilizadas para este tipo de prácticas.

El mandatario precisó que ya se cuenta con un contrato con una empresa que permitirá intervenir de manera inmediata estas comunicaciones ilegales, con el objetivo de frenar las llamadas extorsivas que se realizan desde estos espacios.

Asimismo, la administración municipal avanza en la implementación de soluciones tecnológicas como inhibidores de señal y mecanismos de regulación eléctrica, que buscan impedir cualquier tipo de comunicación ilegal desde centros de reclusión, incluyendo el establecimiento penitenciario.

De acuerdo con la Alcaldía, estas acciones ya han tenido impacto en la ciudad, reflejado en una reducción del 53% en los casos de extorsión.

No obstante, la administración aseguró que continuará fortaleciendo las estrategias para debilitar las redes criminales que operan bajo esta modalidad.

“El aislamiento debe ser real. Si se permite que los delincuentes sigan comunicándose con el exterior, nunca va a aparar la extorsión ni las órdenes criminales. Mi compromiso es con la seguridad de los cucuteños”, insistió el alcalde.