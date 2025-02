“La JEP quiere acabar con el Ejército colombiano”: expresidente Uribe

Colombia

Al término de una reunión que sostuvo que un grupo de generales retirados del Ejército Nacional, el expresidente Álvaro Uribe dio pinceladas sobre una propuesta en la que viene trabajando para recuperar la seguridad a nivel nacional. Ese fue el tema de conversación con los reservistas.

“Hablamos de la angustia por la inseguridad de Colombia, por su futuro; de la necesidad de que Colombia tenga para el 2026 una gran política de seguridad. Hoy hay un gran faltante de efectivos, un gran faltante de aviación, han afectado mucho la inteligencia”, comenzó señalando Uribe.

El líder del Centro Democratico aprovechó para advertir que, a su juicio, “hoy hay una tremenda inseguridad jurídica. Han tratado de politizar las Fuerzas Armadas, que tienen que estar por encima de la política”. Por ello, anunció que “con la ayuda de todos los generales que están en el retiro, se va a unir a las fuerzas armadas, a todos los retirados, a todas las asociaciones de retirados y unirlos con los activos. Para definir una gran política de seguridad”.

El expresidente consideró que “hoy hay una idea común que difícilmente se expresa, la JEP quiere acabar con el Ejército colombiano”, por lo que reiteró su intención de eliminar esta justicia transicional: “Nosotros tenemos que decir claramente, sin miedos, sin tapujos, para devolverle la seguridad jurídica a nuestros soldados, a nuestros soldados y policías, hay que tener un órgano distinto a la JEP, que con imparcialidad estudie cualquier denuncia, estudie los casos que hubieran podido comprometer a nuestros soldados y policías en delitos cometidos hasta el año 2016, cuando se firmó ese fallido acuerdo con FARC”.

Ese eventual nuevo tribunal, sostuvo el exmandatario, debe ser “un órgano independiente, imparcial, no político, no que venga de la FARC, sino que garantice justicia. Cuando hablamos de eliminar la JEP no estamos hablando de impunidad, estamos diciendo que se garantice la justicia. Pero también me atrevo a decir lo siguiente, e insistí mucho como senador, que esos delitos cometidos hasta el 1 de diciembre del 2016, cuando se compruebe, se condene a un militar, a un soldado, a un policía de la patria, la pena máxima debería ser de 5 años”.

Uribe concluyó diciendo que “esta es la propuesta para fortalecer las fuerzas armadas y para garantizarle a Colombia una seguridad integral en el año 2026, cuando aspiramos tener un nuevo gobierno”. También recriminó que “formar un general demora 30 años. Hemos perdido 1.500 años de formación con los generales que este gobierno ha echado”.