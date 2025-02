Importaciones, tarifas y oferta, ¿cuáles son los retos que enfrenta el gas en Colombia?

En Hora 20 una mirada a fondo al incremento de las tarifas del gas en las facturas y las inspecciones que adelanta la SIC. El debate sobre el escenario en el que estamos hoy, las importaciones, la caída en la producción nacional del gas y el impacto que esto tiene en su bolsillo. El análisis también las consecuencias en el sector energético, las medidas que adopta la Creg y si hay especulación en el incremento de las tarifas.

Lo que dicen los panelistas

Mónica Contreras, expresidente de TGI (Transportadora de Gas Internacional) y economista, planteó que venimos de vencimiento de contratos y en la medida que se vencen, Ecopetrol dice que hay gas, “se vencen contratos con ellos porque en el proceso de comercialización que debía pasar en agosto del 2024, los productores no salieron a ofertar”, en esa medida, señaló que los distribuidores salieron a buscar gas importado porque los contratos se vencían en noviembre y necesitaban garantía de abastecimiento. De otro lado, señaló que es fundamental entender la composición de la tarifa, “es el costo de molécula, de transporte y distribución. En el caso del gas para el interior del país, es un gas que venía de Cusiana, cuya distancia es más cercana al mercado del interior”.

Sobre el transporte, dijo que el gas importado entra por Cartagena y se tiene que transportar hasta Guajira para poder enviarlo al interior del país vía el gasoducto de TGI, “hay un tramo Cartagena-Barrancas y otro Barrancas al interior del país, que es toda la distancia que recorre el gas, entonces hay un aumento por la forma como la tarifa está estructurada”. De hecho. Planteó cifras, “por cada millón de BTU que transportábamos de Cusiana a Bogotá es $1,73 dólares, cuando se mueve de Cartagena a Bogotá es de $4,87. Entonces ese incremento adicional de la tarifa es importante”.

Destacó que el ofrecimiento de Ecopetrol a precios justo es fundamental, “el mecanismo es no irnos a subasta porque ese mecanismo lleva a precios muy altos. Que Ecopetrol vuelva más eficiente el uso de su propio consumo de gas, así logran colocar gas en el mercado”.

Para Ana María Ferreira, consultora en temas de energía y gas, exmiembro de la Misión de Transformación Energética, hay una cantidad de narrativas falsas que toca contrarrestar con hechos, “en la misión de transformación energética veíamos un déficit de gas doméstico desde el año 25”. También dijo que se calculó el déficit y se consideraba la necesidad de dos plantas de regasificación, una en Buenaventura y otra en Riohacha; “ese informe se presentó y después UPME presentó un desbalance entre oferta y demanda”.

Explicó que un distribuidor o comercializador tiene obligación de garantizar continuidad del servicio, “si soy distribuidor y a septiembre no tengo oferta de gas y a diciembre el único gas en el mercado es importado, tengo que comprar gas importado”. Recordó que Ecopetrol en diciembre sacó 40 millones de pies cúbicos importados y luego salió a vender 28 millones de pies cúbicos de gas en prueba, “ese gas no garantiza continuidad en el servicio y no lo puede comprar el distribuidor”. Además, dijo que tenemos una situación en el sector eléctrico que no es fácil, “no tenemos márgenes en el sector eléctrico de energía en firme y eso implica despachar más desde las térmicas. Se requiere infraestructura de regasificación”.

Alejandro Castañeda, presidente de Andeg y economista, explicó que las térmicas dijeron que de 450 millones de pies cúbicos que tiene la planta, se puede ofrecer 40 porque los otros 400 era para respaldar energía, “los 40 que se comercializan desde diciembre es porque estaban disponibles y los distribuidores los compran”. También rescató que las térmicas traen los barcos e inyectan todos los días esos 40 millones de pies cúbicos y que en esa medida, hay un faltante sistemático del 4% que se atiende con gas importado, “los otros 400 se van a generación térmica, en ese sentido, guardar gas es imposible”.

Recordó que la ACP decían que el hueco este año de gas era entre 40 y 60 millones de pies cúbicos, el otro año sería de 200 y el 2027 estaríamos en 400 millones de pies cúbicos. “En escenario de escasez y en un mercado como el del gas, los precios tienden a subir. El gas que llega es nuevo y puede estar entre $12 a los $18 dólares porque eso depende del momento”.

Amylkar Acosta, exministro de Minas, economista y excongresista, destacó que desde mediados del 2023 la bolsa mercantil, la gestora del mercado de gas natural, advirtió que desde el 2025 íbamos a tener un déficit en abastecimiento de gas natural y que sería necesaria la importación, “no se tomó ninguna medida por parte del Gobierno. Si algo ha caracterizado al ministro de Minas, es su negacionismo. Todo el 2024 dijo que no había escasez de gas, que había acaparamiento y amenazó con investigar a esos acaparadores”. Afirmó que lo cierto es que el 1 de diciembre se recibió el primer de pago de 40 millones de pies cúbicos diarios de importaciones, “ahí el ministro dijo que se importaba para tener reservas”.

Resaltó que las importaciones pueden llegar a los 70 millones de pies cúbicos diarios, “han bajado las reservas y desde el año pasado por primera vez tenemos una producción por debajo de los mil millones de pies cúbicos diarios, tiempo la demanda crece”, en esa medida, dijo que tenemos un enorme problema en gas y electricidad y una CREG que es inoperante por la terquedad del Presidente”.