Atención: este jueves se reanudará la discusión del segundo debate de la Reforma a la Salud

Colombia

Luego de que el Gobierno Nacional convocara a sesiones extraordinarias en el Congreso, la mesa directiva de la Cámara de Representantes anunció que este jueves 13 de febrero a las 9 de la mañana, se reanudará la discusión del segundo debate de la Reforma a la Salud.

#ATENCIÓN Mañana a las 9 de la mañana se reanudará la discusión del segundo debate de la Reforma a la Salud en la plenaria de la Cámara de Representantes. pic.twitter.com/M7sQqceP0g — ÚltimaHoraCaracol (@UltimaHoraCR) February 12, 2025

A propósito, el ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, indicó que las mayorías en el Congreso están de acuerdo con el proyecto. Añadió que es una reforma que ya se ha ido moldeando.

“Nosotros vemos mucho entusiasmo de las personas, la gran mayoría está de acuerdo con la reforma, una reforma que se ha ido moldeando y yo creo que ya está bastante madura. Esperamos que podamos sacar adelante el gran propósito que tiene el presidente Gustavo Petro, de mejorar sustancialmente la salud para los colombianos”.

También, el coordinador ponente del proyecto y representante a la Cámara por el Pacto Histórico, Alfredo Mondragón, hizo un llamado al Congreso para que avance en la discusión de las reformas propuestas por el Gobierno.

“Hay algunos congresistas que insisten en la política de la pereza legislativa básicamente para frustrar que avancen las reformas. El presidente Petro y nosotros como Pacto estamos insistiendo en la reforma pero ya tiene que cumplir el Congreso en que vengan y no le pongan más trabas buscando jugaditas inútiles realmente frente a una reforma que definitivamente necesita el país”.

Aún así, el representante del Centro Democrático, Andrés Forero, reiteró que desde la oposición presentarán una proposición ante la plenaria de la Cámara para que no se vote ni discuta el articulado de la Reforma a la Salud.

“Vamos a plantear el día de mañana a la plenaria de la Cámara que se vote una proposición para que esta corporación no sea cómplice del actuar criminal del ministro al incumplir las órdenes de la Corte Constitucional y que nos comprometamos a no debatir, a no votar esta reforma hasta que el ministro Jaramillo cumpla con las órdenes de la Corte”.

A la Reforma a la Salud, que pasa por su segundo round en el Congreso de la República, le hacen falta 39 artículos por aprobarse para poder pasar a su tercer debate en la Comisión Séptima del Senado.