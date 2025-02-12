El código iframe se ha copiado en el portapapeles

¿Qué es el lactosuero? Asoleche explica por qué mezclarlo con leche es una “adulteración” grave

La W conoció en primicia que la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) multó con más de $21.000 millones a cuatro empresas lecheras: Gloria, Lactalis, Hacienda San Mateo y Sabanalac por adicionar lactosuero a la leche entera, engañando a los consumidores.

Para esa entidad, con la adición de lactosuero estas empresas pudieron vender sus productos al mismo precio que sus competidores, ampliando con ello su margen de utilidad, o vendieron el producto a un precio menor, aprovechándose de la venta en volumen y afectando a los competidores que respetaron las normas.

Ana María Gómez, presidenta de la Asociación Colombiana de Procesadores de la Leche, pasó por los micrófonos de La W para exponer sus perspectivas sobre el tema.

“El lactosuero es un líquido que tiene cerca del 55% del total de componentes de la leche. En Colombia está prohibido añadirlo a la leche porque no tiene el mismo valor nutricional, no puede reemplazar la leche original (…) Desde Asoleche rechazamos la adulteración de la leche con lactosuero”, aseguró la líder gremial.

El lactosuero, según expertos, es un subproducto usado para procesar la leche, usado en productos como cuajada, quesos, mantequilla, galletas, salsas, chocolates, quesos de untar y más.

¿El lactosuero se puede consumir como un producto adicional?

Según explicó la líder del gremio de los productores lecheros, “la sanción es porque se estaba vendiendo leche rendida con lactosuero, diluyendo sus propiedades nutricionales (…) Sí se usa como complemento de otros productos alimenticios, pero nunca puede reemplazar la leche, no es legal”, dijo.

Finalmente, recordó que este elemento se usa en productos comunes, como polvos de proteína, salsas, galletas, chocolates, entre otros.

“Desde el gremio no hablamos por las marcas sino por los intereses de toda una industria, ni siquiera haciendo público que venden leche con lactosuero pudieran seguir vendiendo, es ilegal”, cerró.

