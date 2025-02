Presidente de la Corte tiene lista la ponencia de la Reforma Pensional: decisión saldría en marzo.

El magistrado y presidente de la Corte Constitucional, Jorge Enrique Ibañez, confirmó que tiene lista la ponencia para resolver las demandas contra la ley 2381 mejor conocida como la Reforma Pensional.

Aseguró Ibañez que luego de resolver el impedimento contra el magistrado, Vladimir Fernández, radicará la ponencia esta semana para que inicie el estudio en la Sala Plena.

“A continuación, a más tardar el viernes de esta semana, en el curso de esta semana en todo caso, a radicar la ponencia para que de ella se ocupe la sala plena en su estudio dentro de las próximas cuatro o cinco semanas”, dijo el magistrado.

La demanda fue radicada por la senadora Paloma Valencia, quien alega presuntos vicios en el trámite.

¿De qué se trata la demanda contra la Reforma Pensional que revisará la Corte?

El primero se basa en que acogieron una proposición de los textos de Senado y para ella, eso viola el derecho que tienen los congresistas a debatir artículo por artículo, para presentar sus ideas, modificarlo o cuestionar lo que ya está.

“Cosas tan simples como el impuesto a las pensiones, no tuvo discusión en la Cámara de Representantes. El régimen especial que le va a caer a un cuarto de los colombianos, que es precisamente en las poblaciones étnicas que va a quedar a libre disposición del Gobierno, tampoco tuvo discusión. Son temas que son centrales y que no se pueden eludir en el debate, pero a eso hay que sumarle que este gobierno insiste en no tener estudios de impacto fiscal serios que nos permitan saber cuánto van a costar los proyectos”, manifestó Valencia.

Cabe resaltar que a fecha se han radicado más de 50 demandas de inconstitucionalidad de las guises han sido admitidas 12.