Pacientes de la Nueva EPS en riesgo por falta de atención

Cúcuta

Continúan las quejas frente a la mala prestación de los servicios por parte de la Nueva EPS en Cúcuta, representando un riesgo para sus usuarios.

Algunos de ellos requieren con urgencia atención en centros especializados y a pesar de los múltiples intentos por diferentes medios, no ha sido posible.

“Estoy en un programa de trasplante cardiaco en el Hospital Cardiovascular de Bucaramanga, no he podido lograr la cita porque siempre me la negaron, este año he intentado y no me autorizan la cita, llevo año y medio pidiendo una cita que es prioridad para mi vida” dijo a Caracol Radio Alexis Molina, paciente afectado.

Denuncia que también se ha negado la entrega de medicamentos esenciales en los dispensarios de esta EPS.

“Vengo reclamando Espironolactona, Sacubitril valsartan, Bisoprolol fumarato y Dapagliflozina, medicamentos esenciales para que mi vida funcione lo mejor posible, pero llevo cinco meses que no me entregan un medicamento y debo cubrirlo de bolsillo” puntualizó Molina.

Esto representa una gran inversión, por lo que ha tenido que tomar medidas para continuar parcialmente con su tratamiento teniendo en cuenta su capacidad económica.

“Si la tomo como el médico me la indicó, que es lo primordial para mí, representa aproximadamente un millón de pesos al mes, entonces eran dos diarias, me tomo solo una para aminorar costos, porque hay por lo menos dos medicamentos que superan casi los 300 mil pesos la caja” explicó.

Denuncia que en los dispensarios solo le entregan recibos y que a pesar de las tutelas no ha obtenido una respuesta positiva desde hace cinco meses.

Ante este caso, las directivas de la EPS se comprometieron a responder por los trámites pendientes y brindar el acompañamiento necesario a Alexis Molina.