Medellín quiere acercarse al liderato ante el Unión Magdalena: Hora y cómo seguir

Medellín y Unión Magdalena se enfrentan en el estadio Atanasio Girardot por la cuarta fecha del fútbol colombiano, la pelota rodará a las 6:30 de la tarde. El juez central a cargo del compromiso será Luis Matorel Martínez. Serán más de 30.000 aficionados los que digan presente esta tarde noche en la capital antioqueña.

El Poderoso de la Montaña es tercero con 7 puntos, producto de dos victorias y un empate. En la primera fecha igualó 1-1 en condición de visita frete a Alianza F.C., para la segunda jornada, y frente a toda su hinchada, goleó a Boyacá Chicó 3-0, y en el partido más reciente, donde se vio las caras con Envigado ganó por la mínima.

¿Cómo llega Medellín?

El conjunto dirigido por Alejandro Restrepo ganó 1-0 a Envigado en el Polideportivo Sur, el Poderoso jugó con 2 jugadores menos todo el segundo tiempo. Jherson Mosquera y Homer Martínez vieron la cartulina roja en la primera parte. Diego Moreno fue el autor del gol a los 7 minutos de juego.

Unión Magdalena y una realidad distinta

Los samarios se ubican en la casilla decimoséptima con tan solo 1 punto, dado que en la primera fecha vs. Millonarios no se pudo jugar el compromiso por un hecho lamentable en la llegada del Embajador al estadio. En la segunda jornada cayó 2-0 frente a Llaneros y el pasado clásico de la costa no se hicieron daño con Junior, 0-0 finalizó.

Últimos enfrentamientos

En los recientes 6 encuentros el Deportivo Independiente Medellín se encuentra invicto, pues ha ganado en 3 ocasiones y empatado en otras 3. A su favor tiene 12 goles, por su lado, Unión Magdalena cuenta con 2 tantos.