Autoridad ambiental hace un llamado a proteger a los polluelos silvestres en el Valle de Aburrá

Valle de Aburrá

La temporada de reproducción de aves silvestres en el Valle de Aburrá ha traído un aumento en el avistamiento de polluelos en el suelo, lo que ha generado preocupación entre la comunidad. Sin embargo, expertos del Área Metropolitana advierten que estos no suelen estar abandonados, sino que sus padres están cerca buscando alimento.

Alejandro Vásquez Campuzano, subdirector ambiental del Área Metropolitana, explicó que intervenir innecesariamente puede poner en riesgo la vida de las crías. “Es muy común encontrar polluelos en zonas verdes o en el suelo. Es muy probable que no estén abandonados, simplemente sus padres están en búsqueda de alimento”

El Centro de Atención, Valoración y Rehabilitación (CAVR) de fauna silvestre ha recibido 201 reportes de pichones en condiciones de vulnerabilidad este año. Para evitar daños, las autoridades recomiendan no alimentarlos, no criarlos en casa, no retirarlos del nido y reportar emergencias al 304 630 0090 si el ave está herida o inmóvil.

Las especies más reportadas incluyen currucutú, verdulejo, coquito, bichofue, perico real y colibrí colirojo. Respetar el crecimiento natural de los polluelos es clave para conservar la biodiversidad en la región.