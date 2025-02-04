Última hora, 4 de febrero 2025: se reactiva el juicio contra Álvaro Uribe y otras noticias del día

En la mañana de hoy, 4 de febrero, el Tribunal Superior de Bogotá definió la validez de las pruebas que serán usadas en contra del expresidente Álvaro Uribe Vélez en el juicio por presunta manipulación de testigos y fraude procesal.

Además, en la madrugada de este martes, se conoció que aterrizó el cuarto vuelo de la Fuerza Aérea Colombiana con colombianos deportados desde Estados Unidos. Más detalles de estas y otras noticias del día a continuación .

Se reactiva juicio contra Álvaro Uribe: últimas novedades del caso

El magistrado Manuel Antonio Merchán, quien fue el encargado de leer la decisión del Tribunal hoy, informó esta mañana que las interceptaciones telefónicas a Álvaro Uribe y a su entonces abogado, Diego Cadena, serán incluidas en el juicio en su contra.

De esta manera, el Tribunal negó la apelación que interpuso la defensa del exmandatario, la cual está liderada por su actual abogado, Jaime Granados, y el delegado de la Procuraduría, Bladimir Cuadros.

Las interceptaciones que serán tenidas en cuenta en el caso serían claves dentro del proceso penal. Estas grabaciones, que fueron ordenadas por la Corte Suprema de Justicia en 2018, registran conversaciones entre el expresidente Álvaro Uribe Vélez y el abogado Diego Cadena relacionadas con el tema del juicio.

Este jueves, 6 de febrero, podría empezar el juicio contra el expresidente acusado por 3 delitos:

Manipulación de testigos Fraude procesal Soborno.

Cuarto vuelo trajo a 110 colombianos deportados desde Estados Unidos

En la madrugada de este martes, aterrizó en Colombia un avión de la Fuerza Aeroespacial Colombiana (FAC) con 110 connacionales deportados desde Luisiana, Estados Unidos. Este es el cuarto vuelo de repatriación realizado por la FAC, sumando más de 400 personas retornadas en el marco de estos operativos.

La Fiscalía investiga un presunto enriquecimiento ilícito con los dineros de la salud

Crece el escándalo de los presuntos desvíos de los dineros de la salud revelado por Caracol Radio. El ente acusador tiene pistas de que Mario Urán sería el socio oculto de una IPS que, presuntamente, habría servido para llevar parte de los recursos de la salud a República Dominicana. En este nuevo capítulo aparece un empresario dominicano

Fue publicado el informe final sobre el accidente del Cessna 206 HK2803 en la selva del Guaviare

La Aeronáutica Civil publicó el informe final sobre el accidente de la aeronave Cessna U206G, matrícula HK2803, ocurrido el 1 de mayo de 2023 en la selva del Guaviare, del cual fueron sobrevivientes 4 menores de edad que lograron permanecer con vida tras 39 días de búsqueda por parte de las autoridades.

El documento detalla que la aeronave experimentó una pérdida progresiva de potencia en pleno vuelo, lo que llevó al piloto a intentar un acuatizaje forzoso en el río Apaporis. Al no lograr alcanzar el agua, realizó un arborizaje en la selva, impactando contra los árboles antes de precipitarse a tierra en un ángulo casi vertical. Más detalles haciendo clic aquí .

Otros titulares del día