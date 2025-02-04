Última hora, 4 de febrero 2025: se reactiva el juicio contra Álvaro Uribe y otras noticias del día
En las últimas horas, el Tribunal Superior de Bogotá determinó cuáles serán los testigos y las pruebas que serán parte del juicio oral contra el expresidente Álvaro Uribe. Conozca más detalles de esta y otras noticias de la mañana de hoy.
En la mañana de hoy, 4 de febrero, el Tribunal Superior de Bogotá definió la validez de las pruebas que serán usadas en contra del expresidente Álvaro Uribe Vélez en el juicio por presunta manipulación de testigos y fraude procesal.
Además, en la madrugada de este martes, se conoció que aterrizó el cuarto vuelo de la Fuerza Aérea Colombiana con colombianos deportados desde Estados Unidos. Más detalles de estas y otras noticias del día a continuación.
Se reactiva juicio contra Álvaro Uribe: últimas novedades del caso
El magistrado Manuel Antonio Merchán, quien fue el encargado de leer la decisión del Tribunal hoy, informó esta mañana que las interceptaciones telefónicas a Álvaro Uribe y a su entonces abogado, Diego Cadena, serán incluidas en el juicio en su contra.
De esta manera, el Tribunal negó la apelación que interpuso la defensa del exmandatario, la cual está liderada por su actual abogado, Jaime Granados, y el delegado de la Procuraduría, Bladimir Cuadros.
Las interceptaciones que serán tenidas en cuenta en el caso serían claves dentro del proceso penal. Estas grabaciones, que fueron ordenadas por la Corte Suprema de Justicia en 2018, registran conversaciones entre el expresidente Álvaro Uribe Vélez y el abogado Diego Cadena relacionadas con el tema del juicio.
Este jueves, 6 de febrero, podría empezar el juicio contra el expresidente acusado por 3 delitos:
- Manipulación de testigos
- Fraude procesal
- Soborno.
Cuarto vuelo trajo a 110 colombianos deportados desde Estados Unidos
En la madrugada de este martes, aterrizó en Colombia un avión de la Fuerza Aeroespacial Colombiana (FAC) con 110 connacionales deportados desde Luisiana, Estados Unidos. Este es el cuarto vuelo de repatriación realizado por la FAC, sumando más de 400 personas retornadas en el marco de estos operativos.
La Fiscalía investiga un presunto enriquecimiento ilícito con los dineros de la salud
Crece el escándalo de los presuntos desvíos de los dineros de la salud revelado por Caracol Radio. El ente acusador tiene pistas de que Mario Urán sería el socio oculto de una IPS que, presuntamente, habría servido para llevar parte de los recursos de la salud a República Dominicana. En este nuevo capítulo aparece un empresario dominicano
Fue publicado el informe final sobre el accidente del Cessna 206 HK2803 en la selva del Guaviare
La Aeronáutica Civil publicó el informe final sobre el accidente de la aeronave Cessna U206G, matrícula HK2803, ocurrido el 1 de mayo de 2023 en la selva del Guaviare, del cual fueron sobrevivientes 4 menores de edad que lograron permanecer con vida tras 39 días de búsqueda por parte de las autoridades.
El documento detalla que la aeronave experimentó una pérdida progresiva de potencia en pleno vuelo, lo que llevó al piloto a intentar un acuatizaje forzoso en el río Apaporis. Al no lograr alcanzar el agua, realizó un arborizaje en la selva, impactando contra los árboles antes de precipitarse a tierra en un ángulo casi vertical. Más detalles haciendo clic aquí.
Otros titulares del día
- Desde un foro sobre la Ley de Competencias, el ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, aseguró que es necesario un acuerdo nacional en torno al rediseño del Estado
- El Gobierno colombiano renovó una vez más el contrato de mantenimiento con la empresa Industria Aeroespacial Israel (IAI) para el mantenimiento de la flota de aviones Kfir, actualmente en servicio en la Fuerza Aérea Colombiana (FAC).
- Tras la reunión que los empresarios tuvieron con la canciller, Laura Sarabia, el presidente del Consejo Gremial, Camilo Sánchez, dijo en 6AM que es necesario manejar las relaciones comerciales con Estados Unidos por los canales oficiales y sin afectar a los colombianos.
- Hay alerta en La Guajira por suspensión de ayudas de USAID. Organismos de ayudas internacionales han salido de Maicao.
- La Fundación Colombiana de Leucemia, alerta el incremento en un 49% de las barreras de acceso a servicios de salud para pacientes con cáncer en la sangre.
- China presentó un reclamo ante la Organización Mundial del Comercio ante la imposición de aranceles adicionales de Estados Unidos contra sus productos.
- La Liga F le otorgó a Linda Caicedo el premio de mejor jugadora en enero. La delantera de la Selección Colombia Femenina lleva en 20 partidos disputados en esta temporada, con 8 goles marcados y 7 asistencias, sin duda es una de las mejores de la plantilla con esos números.
- El grupo político-religioso de Palestina, Hamás, dijo esta mañana que ya iniciaron la segunda fase de las negociaciones de la tregua en Israel.
- 35 llamadas por el delito de extorsión han recibido desde el Gaula de la Policía del Quindío en lo corrido del año.
- En Neiva hay escandalo porque en el hospital universitario fue denunciado el subgerente científico por acoso sexual y laboral.