Así fue el diálogo que sostuvieron Laura Sarabia y Álvaro Uribe en medio de crisis diplomática con EEUU

Luego de que el diario The New York Times informara que el expresidente Álvaro Uribe, en medio de la crisis diplomática con Estados Unidos, dialogó con la designada canciller Laura Sarabia para “ayudar a sortear la tormenta”, la actual directora del DAPRE aseguró que “las relaciones internacionales deben estar por encima de las agendas domésticas”.

La mano derecha del presidente Gustavo Petro explicó que “se realizaron llamadas a diferentes gremios, expresidentes y excancilleres, que respondieron a ese principio” de que lo fundamental era buscar salidas a esta problemática.

Puntualmente, se dice que Uribe habría intermediado para facilitar el diálogo con el senador Marco Rubio, secretario del Departamento de los Estados Unidos. Por todo ello, Sarabia agradeció “la disposición de cada interlocutor”, enfatizando en que “todo fue en aras de proteger los intereses de ambas naciones en un momento crítico”.

Minutos después, el expresidente Uribe confirmó la llamada con Sarabia. Empezó contando que una vez “se supo la noticia del grave problema con los Estados Unidos, el Centro Democrático publicó en redes un comunicado, que me correspondió redactar”.

Según contó, fue luego de este primer pronunciamiento que “me llamó una tercera persona, me dijo que la señora Canciller necesitaba urgentemente hablar conmigo, le dije que hiciera una comunicación de los tres (Three Line)”. En esta comunicación virtual, según Uribe, “la señora Canciller me dijo que ya tenían una solución que estaban consultando, que había leído nuestro comunicado… Le dije: ‘ojalá’. El tema requería una solución urgente”.

A su vez, Sarabia publicó un trino reiterando el agradecimiento a los miembros de la Comisión Asesora de Relaciones Exteriores y gremios, señalando que seguirá “convocando esfuerzos para fortalecer el propósito común y avanzar en el manejo de esta coyuntura, que aún sigue su curso”.

