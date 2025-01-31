Hollman Morris, gerente del Sistema de Medios Públicos, reveló en primicia para La W que el periodista Luis Alfredo Hernández será el nuevo gerente de Radio Nacional.

“El nuevo director de la Radio Nacional de Colombia es Luis Alfredo Hernández”, dijo.

Asimismo, comentó que Luis Alfredo toda la vida ha estado trabajando en radio.

“Lo conocí en el 2003, tiene una excelente trayectoria”, afirmó.