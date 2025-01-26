Pico y placa en Medellín: ¿Cuál es la restricción desde el lunes 27 al 31 de enero 2025?

Medellín es una de las ciudades con más tráfico del país. Así lo indica el Índice de tráfico de TomTom, el cual incluye 500 ciudades en 62 países de 6 continentes, y señala que la capital antioqueña es la quinta ciudad con más tráfico de Colombia, con un tiempo promedio en el trancón de 116 horas.

Para atender esta situación, la Alcaldía de Medellín aplica la medida del pico y placa, una forma de restringir la circulación por horas de algunos vehículos. Para este año, la Alcaldía determinó que se continuaría con esta restricción durante todo el año, ¿cómo funcionará esta semana? Se lo contamos a continuación.

Pico y placa en Medellín 2025: así funcionará del 27 al 31 de enero

Desde el 13 de enero, se retomó la medida del pico y placa en Medellín. Esta restricción comienza desde las 5:00 a.m. y va hasta las 8:00 p.m., de lunes a viernes, sin contar los sábados, domingos y festivos. Siguiendo lo anterior, el pico y placa funcionará así para los carros particulares esta última semana de enero:

Lunes, 27 de enero: NO podrán circular los vehículos con placas terminadas en 0 y 2.

Martes, 28 de enero: NO podrán circular los vehículos con placas terminadas en 6 y 9.

Miércoles, 29 de enero: NO podrán circular los vehículos con placas terminadas en 3 y 7.

Jueves, 30 de enero: NO podrán circular los vehículos con placas terminadas en 4 y 8.

Viernes, 31 de enero: NO podrán circular los vehículos con placas terminadas en 1 y 5.

En el caso de las motos, la restricción funcionará de la misma manera, pero se aplicará sobre el primer número de la placa.

¿Cómo será el pico y placa de taxis en Medellín esta última semana de enero?

El pico y placa en la ciudad paisa para los taxis se mantendrá como venía funcionando durante el segundo semestre del 2024. Lo anterior quiere decir que para esta semana, la restricción vehicular para taxis entre el 27 al 31 de enero quedará así:

Lunes, 27 de enero: NO podrán circular los taxistas que tienen su placa terminada en 1

Martes, 28 de enero: NO podrán circular los taxistas que tienen su placa terminada en 7

Miércoles, 29 de enero: NO podrán circular los vehículos con placas terminadas en 3

Jueves, 30 de enero: NO podrán circular los vehículos con placas terminadas en 4

Viernes, 31 de enero: NO podrán circular los vehículos con placas terminadas en 0

Así funcionará el pico y placa en Medellín desde febrero

Desde el lunes, 3 de febrero, los conductores en Medellín deberán estar atentos a los cambios del pico y placa en la ciudad. Como ya informó la Alcaldía de la capital, habrá una nueva rotación de la restricción vehicular para carros, motos y taxis, aunque se mantendrán los mismos horarios.

Este cambio lo tomó la Alcaldía debido al crecimiento del parque automotor que ha tenido Medellín y su área metropolitana en los últimos 20 años, el cual alcanza el 709 % de los vehículos matriculados. “Pasamos de 330.000 vehículos matriculados en el 2000 a 2.600.000 en 2024″, explicó la entidad. Además, indicó que en los principales corredores hay un índice de acumulación entre el 100 y el 170 %.

Desde el 3 al 7 de febrero se aplicará una sanción pedagógica a quienes incumplan la nueva medida y desde el 10 de febrero, la sanción será económica. Desde las próximas semanas, el pico y placa funcionará ahora así para los vehículos particulares: