Pico y Placa Medellín 2025: Así quedó la rotación para motos, carros y taxis desde el 3 de febrero

Rotación del Pico y Placa Medellín 2025: Así quedó la restricción para motos, carros y taxis

Medellín amanece con nuevos cambios en el pico y placa en la ciudad. Así lo anunció la Alcaldía de la capital de Antioquia este jueves, 23 de enero. Los cambios serán en la rotación de la restricción vehicular que aplica tanto para carros particulares como para servicio público tipo taxi.

Esta nueva rotación aplicará desde el lunes, 3 de febrero de 2025, y esa primera semana será completamente pedagógica, lo que significa que hasta el 7 de febrero no aplicarán multas económicas en caso de incumplir. Después de esa semana, a partir del 10 de febrero, comenzarán las sanciones económicas a quienes saquen su vehículo en los días incorrectos.

Nueva rotación del Pico y Placa en Medellín 2025: así quedó

De acuerdo con la Alcaldía, el Pico y Placa vehicular para motos y carros particulares en Medellín irá desde las 5:00 a.m. hasta las 8:00 p.m., en jornada continua. La restricción para motos seguirá aplicando sobre el primer número de la placa; mientras que, para los carros, la restricción aplicará sobre el último número de la placa.

Ahora bien, el pico y placa para carros y motos en Medellín durante el primer semestre del 2025 funcionará de la siguiente manera:

Lunes: NO podrán circular los carros con placas terminadas en 3 y 4.

NO podrán circular los carros con placas terminadas en 3 y 4. Martes: NO podrán circular los carros con placas terminadas en 2 y 8

NO podrán circular los carros con placas terminadas en 2 y 8 Miércoles: NO podrán circular los carros con placas terminadas en 5 y 9

NO podrán circular los carros con placas terminadas en 5 y 9 Jueves: NO podrán circular los carros con placas terminadas en 1 y 7

NO podrán circular los carros con placas terminadas en 1 y 7 Viernes: NO podrán circular los carros con placas terminadas en 0 y 6

¿En cuánto quedó la multa por incumplir por el Pico y Placa?

Entre el 3 y el 7 de febrero del 2025, las personas que incumplan con la medida no recibirán multas económicas, solo pedagógicas. Sin embargo, desde el lunes, 10 de febrero, quien sea encontrado incumpliendo con el pico y placa podrá recibir una multa de 15 salarios mínimos diarios legales vigentes, lo que equivaldría aproximadamente a 711.750 COP.

Pico y placa de taxis en Medellín 2025: así quedó la restricción

En el caso de los taxistas, ya quedó listo todo el cronograma del pico y placa. De acuerdo con lo determinado por la Alcaldía, así quedó la restricción para todo el primer semestre del año.

Taxis con placas terminadas en 0 NO podrán sacar su vehículo en los siguientes días:

10 y 24 de febrero 11 y 25 de marzo 9 y 23 de abril 8 y 22 de mayo 6 y 20 de junio 4, 14 y 28 de julio

Taxis con placas terminadas en 1 NO podrán sacar su vehículo en los siguientes días:

11 y 25 de febrero 12 y 26 de marzo 10 de abril 9 y 23 de mayo 9 de junio 8 y 22 de julio

Taxis con placas terminadas en 2 NO podrán sacar su vehículo en los siguientes días:

5 y 19 de febrero 6 y 20 de marzo 3 y 25 de abril 5 y 19 de mayo 3 y 17 de junio 1, 16 y 30 de julio

Taxis con placas terminadas en 3 NO podrán sacar su vehículo en los siguientes días:

13 y 27 de febrero 14 y 28 de marzo 7 y 21 de abril 6 y 20 de mayo 4 y 18 de junio 2, 17 y 31 de julio

Taxis con placas terminadas en 4 NO podrán sacar su vehículo en los siguientes días:

14 y 28 de febrero 10 y 31 de marzo 15 y 29 de abril 14 y 28 de mayo 12 y 26 de junio 11 y 25 de julio

Taxis con placas terminadas en 5 NO podrán sacar su vehículo en los siguientes días:

3 y 17 de febrero 4 y 18 de marzo 1, 16 y 30 de abril 15 y 29 de mayo 13 y 27 de junio 7 y 21 de julio

Taxis con placas terminadas en 6 NO podrán sacar su vehículo en los siguientes días:

4 y 18 de febrero 5 y 19 de marzo 2 y 24 de abril 16 y 30 de mayo 16 de junio 15 y 29 de julio

Taxis con placas terminadas en 7 NO podrán sacar su vehículo en los siguientes días:

12 y 26 de febrero 13 y 27 de marzo 11 de abril 2, 12 y 26 de mayo 10 y 24 de junio 9 y 23 de julio

Taxis con placas terminadas en 8 NO podrán sacar su vehículo en los siguientes días:

6 y 20 de febrero 7 y 21 de marzo 4, 14 y 28 de abril 13 y 27 de mayo 11 y 25 de junio 10 y 24 de julio

Taxis con placas terminadas en 9 NO podrán sacar su vehículo en los siguientes días:

7 y 21 de febrero 3 y 17 de marzo 8 y 22 de abril 7 y 21 de mayo 5 y 19 de junio 3 y 18 de julio