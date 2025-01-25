Tras casos de hurto autoridades anuncian operativos en Palestina, Caldas

Manizales

“Vamos a hacer todo lo que nos corresponda para que nuestros municipios gocen de la tranquilidad y seguridad que merecen y para que allí brille la convivencia y la seguridad ciudadana”, expresó el funcionario.

Además, resaltó que el Gobierno de Caldas – además de trabajar articuladamente con los organismos de seguridad departamentales- siempre tiene las puertas abiertas para generar estrategias conjuntas y diferenciadas con los municipios, las cuales permitan mejorar y potenciar los sistemas con los que se apoyan las medidas de prevención e investigación, como es el caso de las cámaras de videovigilancia.

Un ejemplo de esto son las acciones realizadas en Palestina, donde se denunció un caso de hurto a turistas. “Una vez conocimos de la situación establecimos contacto con las autoridades operativas e investigativas con el fin de buscar el esclarecimiento del hecho. Como organismo departamental estamos dispuestos a acompañar a la autoridad municipal para que la seguridad y la convivencia ciudadana estén siempre presente en este municipio”, dijo Gómez Escudero.

El funcionario recordó, además, que en el corregimiento de Arauca (Palestina), durante el último año se lograron varias judicializaciones de quienes serían los principales dinamizadores del comercio de estupefacientes en este territorio, así como de personas involucradas en casos de homicidios.

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