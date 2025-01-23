¿Cómo evitar que el Face ID se convierta en una herramienta de represión? Habló su creador

El código iframe se ha copiado en el portapapeles

¿Cómo evitar que el Face ID se convierta en una herramienta de represión? Hablo su creador

La W conversó con Anil K. Jain, científico informático indio- estadounidense, creador de la identificación facial (Face ID) y es considerado una autoridad mundial en biometría por huellas dactilares, inteligencia artificial y un referente en el ámbito de la seguridad y la privacidad de datos.

“Las máquinas, como los humanos, tienen sus limitaciones en cuanto al reconocimiento facial. La ventaja de la máquina es que es mucho más rápida en el sentido de reconocer y comparar fotos de pasajeros no hay un inspector que pueda hacerlo a esa velocidad”, dijo.

Sin embargo, reconoció que hay situaciones en la que la máquina no puede reconocer facialmente a las personas, como la calidad de la imagen, momento en el que el humano toma un rol protagónico para descifrar la identidad.

“En labores de rutina como en un aeropuerto se puede usar la máquina para comprar la foto del pasaporte o una selfie del pasajero”, mencionó.

¿Cómo hacer que el FACE ID no se convierta en una herramienta de represión?

Explicó que responder esta pregunta es difícil, pues en los países occidentales se está acostumbrado a que se respeten los derechos de privacidad, aunque mencionó que hay gobiernos autoritarios antidemocráticos que no usan la tecnología de manera adecuada.

“La mayoría de países, sobre todo los democráticos tienen regulaciones, pero hay países que pueden ser autoritarios que no usan la tecnología con el propósito que se ha creado que es la seguridad”, dijo.

Expresó que la única solución a eso es educar a las personas y evitar que dicha tecnología se les suministra a esos países que no le darán un buen uso.

¿Cómo se le ocurrió crear la FACE ID?

Jain explicó que el uso de las huellas dactilares no es algo nuevo, se llevan usando desde hace 100 años, pero luego de los ataques del 9-11 en Estados Unidos, las agencias de seguridad e inteligencia querían saber qué personas ingresaban a su territorio y que cualquier persona fuera reconocida por tanto por su huella como por su rostro.