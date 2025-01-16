La actriz colombiana Katherine Porto habló sobre su nuevo libro ‘Microdosis de amor propio’

La reconocida actriz colombiana Katherine Porto, quien participó en producciones como ‘Hasta que la plata nos separe’, ‘Pasión de Gavilanes 2′ y ‘Primate’ de Amazon Prime, habló en los micrófonos de La W sobre su nuevo libro ‘Microdosis de amor propio’, una publicación que busca conectar a los lectores con el autoconocimiento, la autoestima y el cuidado personal.

La escritora de la obra resaltó la importancia de los actos que pueden parecer mínimos, pero que aportan de manera significativa al crecimiento personal y a la construcción del amor propio.

Hoy en día, se ha hecho problemático para el ser humano estar acostumbrado a la inmediatez de serotonina, generando problemas de salud mental. Es por esto que la autora diseñó el libro basado en el camino que ella recorrió, para hoy en día, sentirse cómoda con su ser y en capacidad de aconsejar a quienes aún están en el proceso.

La actriz recordó el momento de su vida en el que sufrió depresión, justo cuando estaba en el mejor momento de su carrera: se había casado, había tenido hijos y parecía tener una vida cómoda y feliz. Lastimosamente, la relación con ella misma no era la mejor. Aunque en su vida pública aparentaba estar bien, padecía problemas emocionales.

