Gobierno enviará nota diplomática a Venezuela rechazando declaraciones de Maduro contra Uribe

Congreso

Fuentes del Ministerio de Relaciones Exteriores confirmaron que, por decisión del canciller Luis Gilberto Murillo, se está redactando un documento oficial de protesta para enviarlo al autoproclamado Gobierno de Nicolás Maduro, en Venezuela, por decir que el expresidente Álvaro Uribe es “cobarde, un narcotraficante, paramilitar, criminal y asesino”.

Desde el Gobierno Petro explicaron que si bien no comparten para nada la propuesta que hizo desde Cúcuta el líder del Centro Democrático de una intervención militar internacional, es inadmisible que un presidente se refiera de esta manera sobre quién ha ostentado el máximo cargo de este país, como jefe de Estado.

La nota diplomática sería enviada este mismo martes 14 de enero a través de los canales oficiales. El documento pedirá de forma directa respeto hacia el expresidente Uribe, en aras de seguir reconstruyendo las relaciones entre ambas naciones, en medio de las tensiones por la no presencia del presidente Petro en la posesión de Maduro.