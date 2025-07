Gerente Deportivo del Medellín descarta fichaje de Juan Fernando Quintero

Fernando Spada, gerente deportivo del Deportivo Independiente Medellín, se refirió en rueda de prensa a la posibilidad de fichar a Juan Fernando Quintero. Spada reveló que tuvieron una reunión con el volante antioqueño, en la cual le hicieron una jugosa oferta económica; no obstante, el fichaje no progresó, debido a no llegar a un acuerdo con Racing.

“Con JuanFer, nosotros hemos tenido muy buena relación todos estos años, actualmente. Cuando fuimos a Argentina estuvimos con él en el hotel, cenando. JuanFer, antes de Navidad, vino todo un día entero acá, tuvimos una reunión con él todo el día. Él estaba muy enamorado de como está creciendo el club, de lo que es la sede, la cancha, el centro de alto rendimiento, el restaurante, muy contento por como está creciendo el club”, explicó.

Spada, reveló: “nosotros le hicimos una oferta económica muy importante, un contrato de tres años para ser el mejor pago del club y posiblemente el mejor pago del fútbol colombiano. Él estaba obviamente muy encantado, con esa propuesta y la posibilidad de volver a vestir la camisa roja, pero hay un tema con Racing importante, nosotros tenemos muy buena relación con Racing, hablamos con Racing, hay un tema económico importante, obviamente nosotros no pudimos llegar a ese acuerdo, de pronto otros clubes pueden”.

El dirigente dejó en claro que el presupuesto estaba disponible para fichar a Juan Fernando Quintero, debido a que para ello contaban con el apoyo de varios patrocinadores, los cuales no invertirían en un jugador distinto.

“JuanFer tuvo nuestra oferta, apoyada, hemos consultado varios patrocinadores por el tema JuanFer, no es que si llega JuanFer tenemos ese presupuesto que había por JuanFer, obviamente es diferente, porque JuanFer mueve mucho, no solamente hinchas, también patrocinadores. Sí, es verdad que nosotros le hicimos una oferta de contrato a tres años, buena, con cosas muy especiales en la oferta”, contó al respecto.

Finalmente, Spada se mostró optimista con el grupo que han conformado y anticipó la llegada de un delantero: “nosotros estamos contentos con el grupo que ha venido trabajando el míster, creo que en la próxima semana podemos estar cerrando el delantero, que es el jugador que el míster nos ha dado como prioridad”.