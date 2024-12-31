Masacre en Aguachica: Policía no ha tenido información de complicidad ante reacción de uniformados

La foto de los presuntos sicarios de familia de un Pastor religioso en Aguachica, Cesar

Masacre en Aguachica: esto se sabe hasta el momento de los posibles responsables

El general Herbert Benavidez, comandante de la Región de Policía número 8, conversó con La W a propósito del avance de investigaciones relacionadas con la masacre de una familia en el centro de la ciudad de Aguachica, Cesar, el pasado fin de semana.

Las víctimas fueron el pastor Marlon Yamith Lora, de la iglesia Príncipe de Paz; su esposa, Yurlay Rincón, y sus hijos Ángela Natalia y Santiago Lora Rincón, ambos de edades cercanas a los 20 años, quienes fueron atacados a tiros cuando almorzaban en un establecimiento público por hombres que se movilizaban en una motocicleta. A pesar de que en un principio se reveló que los cuatro habrían muerto en el ataque, posteriormente se conoció que Santiago Lora se encuentra internado en un hospital con pronóstico reservado.

En cuanto a la información que se tiene hasta el momento sobre quiénes serían los responsables de este hecho, el general Benavidez confirmó que las autoridades ya tienen imágenes de los presuntos autores materiales. Además, confirmó que aún no hay con certeza de los móviles del crimen.

“El equipo que hemos organizado con capacidades especiales está trabajando varias líneas investigativas. Nos hemos enfocado en la identificación de los autores materiales y sacamos un cartel con el rostro de estas personas, por cuya información se está ofreciendo una recompensa de hasta $50 millones de pesos”, reveló.

Además, indicó que, en el trabajo investigativo que se está adelantando, también se hizo una recolección de unos elementos probatorios en la que se obtuvieron más de 240 horas de video que están bajo análisis.

Uno de los hechos que han llamado la atención de este crimen ha sido la lenta reacción de la Policía, ya que la matanza ocurrió a pocas cuadras de un CAI. De hecho, en una imagen de cámara de seguridad, se puede ver a un policía que alcanza a oír lo suceso.

Frente a estos cuestionamientos, el general Benavidez sostuvo: “No hemos tenido información de algún tipo de complicidad. Nos reunimos con la gobernadora (Elvia Sanjuan) y expusimos los avances. Los policiales del sector estaban atendiendo un caso, se atendió la información cuando llegó el requerimiento y llegaron en un tiempo rápido”.

Por eso, aclaró que se realizó un plan cazando en el área y se hizo el trabajo para ubicar a estas personas: “Vamos a dar el resultado de la captura de estos sujetos y esclarecer cuáles fueron los movimientos. Hace un tiempo, (las víctimas) habrían sido objeto de una llamada tipo carcelario, pero es una línea de investigación y no la descartamos”.

