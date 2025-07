Esta fue la oferta que Racing le ofreció a Roger Martínez: descartan que su salida esté definida

Roger Martínez (Photo by Rodrigo Valle/Getty Images) / Rodrigo Valle

El futuro de Roger Martínez en Racing se encuentra en un punto incierto. El delantero colombiano, cuyo contrato expiró recientemente, no está satisfecho con la oferta de renovación que le presentó el club. Sin embargo, aún no se puede dar por sentada su salida, ya que desde el club no descartan hacerle una mejora en la propuesta la próxima semana.

A pesar de la insatisfacción de Martínez con la oferta inicial, en el club aseguran que su salida no está confirmada. “Nosotros no lo damos por perdido. Y nadie del lado del jugador nos ha comunicado el rechazo a la propuesta”, indicaron desde Racing al Diario Olé, manteniendo abierta la posibilidad de un acuerdo.

Fuentes cercanas a Racing señalaron que la oferta realizada es inferior a las que el jugador ha recibido desde otros destinos, especialmente de Arabia Saudita. “No podemos competir con esa liga, pero lo que Racing le ofreció es bastante alto”, explicaron desde el club. La propuesta incluye un nuevo contrato de 18 meses, con los mismos términos económicos que el anterior, además de un plan para saldar dos deudas que Racing tiene con el jugador: una derivada de su traspaso a China en 2016, y otra relacionada con el convenio que acaba de finalizar.

Según informaron fuentes confiables, el total de las deudas supera el monto de un nuevo contrato para Martínez, lo que refuerza la oferta de Racing. A pesar de esto, las tentadoras ofertas de ligas extranjeras parecen inclinará al jugador hacia su salida.

Este viernes, el ambiente alrededor de su futuro se tornó más negativo, ya que desde su entorno comenzaron a dar por casi asegurada su partida. En su cuenta de Instagram, Martínez publicó un emotivo mensaje de despedida con un video celebrando su gol ante Cruzeiro en la final de la Copa Sudamericana 2023. “Gratitud de por vida”, escribió el colombiano, dejando claro su agradecimiento a la hinchada de Racing.

Mientras tanto, Racing sigue esperando una decisión final, pero las ofertas de Arabia Saudita, Qatar, Emiratos Árabes y Brasil ponen presión sobre la negociación. Sebastián Saja, director deportivo del club, se mostró optimista a pesar de todo, afirmando que no cree que la situación sea complicada, pero también reconoció que, debido a las importantes ofertas que recibe el jugador, Racing no puede competir en términos económicos. A pesar de ello, insistió en que la propuesta de Racing es “muy buena”.