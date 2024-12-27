Imagen de referencia, Disidencias de las Farc en Cauca. Foto: Joaquín Sarmiento / Getty Images /

Video de presunta entrega de regalos de disidencias en Bogotá es una puesta en escena: autoridades

Bogotá

Un video que circula en redes sociales generó alarma al mostrar lo que parecía ser una entrega de regalos en el centro de Bogotá, presuntamente organizada por integrantes de las disidencias de las Farc. El material audiovisual, grabado en la plazoleta de la carrera Séptima con Avenida Jiménez, muestra a personas repartiendo cajas con panfletos alusivos al Estado Mayor Central, generando gran inquietud entre los ciudadanos.

El secretario de Seguridad de Bogotá, César Restrepo, aclaró en entrevista con La W que, tras un análisis detallado de la SIJIN y la CIPOL, las imágenes corresponden a una operación de propaganda cuidadosamente editada. “El video incluye audios y edición de imágenes con planos cerrados que no permiten confirmar un acto real de entrega de regalos”, afirmó.

Según el funcionario, las primeras conclusiones descartan que haya ocurrido un evento como el que muestra el video y lo califican como un montaje propagandístico.

Además, Restrepo destacó la gravedad de este tipo de actos, calificándolos como “macabros”, al usar símbolos como regalos y niños para generar impacto. Recordó que hace pocos días un menor fue asesinado tras negarse a ser reclutado por grupos armados ilegales, subrayando la importancia de no amplificar este tipo de mensajes que, según él, buscan “convertirnos en cajas de resonancia de los reclutadores de niños”.

Algunos comerciantes del sector señalaron que la entrega sí ocurrió, lo que generó confusión entre los ciudadanos. Sin embargo, el secretario enfatizó que esto no desvirtúa la posibilidad de un montaje. “Nunca un funcionario público puede afirmar que un ciudadano miente, pero lo que vemos en este caso es una acción puntual usada para grabar el video y generar una narrativa falsa”, explicó.

Restrepo recordó que, en zonas urbanas y rurales del país, las disidencias han llevado a cabo actos similares en los últimos meses, incluyendo pintadas y montajes propagandísticos. Sin embargo, aseguró que, según los reportes de inteligencia, no hay estructuras consolidadas de estos grupos en Bogotá.

El video ha puesto en el centro del debate la seguridad en una de las zonas más concurridas de Bogotá. Restrepo mencionó que, durante diciembre, se ha desplegado el plan Centro, con patrullas constantes en el área para garantizar control y vigilancia. También señaló que, aunque no se descarta la presencia de células urbanas de las disidencias para actividades puntuales, estas no representan una amenaza estructural en la capital.

“El análisis de amenazas terroristas es permanente. No hay áreas campamentarias ni estructuras consolidadas en la ciudad, pero seguimos atentos a cualquier acción”, añadió.

El secretario hizo un llamado a la ciudadanía y a los medios de comunicación para no replicar sin verificación este tipo de contenidos, que buscan desinformar y generar temor. Asimismo, enfatizó la importancia de la responsabilidad colectiva para evitar que actos propagandísticos cumplan su objetivo.

Finalmente, Restrepo reiteró que Bogotá cuenta con operativos permanentes para garantizar la seguridad en esta temporada y cerró con un mensaje de prevención, destacando la necesidad de un manejo responsable de la información y de las festividades.

Escuche la entrevista completa a continuación: