“Una pequeña tempestad”: ANT respondió a denuncias por falta de pago a contratistas

Felipe Harman, director de la Agencia Nacional de Tierras, conversó en los micrófonos de La W sobre el no pago a funcionarios de su entidad, lo cual, según algunas fuentes, se debe a que desde el Ministerio de Hacienda no se han hecho los giros correspondientes para sacar adelante las nóminas de diferentes entidades.

De acuerdo con Harman, “la decisión que en su momento tomó Hacienda fue tramitar ese pago en la segunda semana de enero y sobre la base de esa condición, esperamos de forma oportuna iniciar con los tramites correspondientes. Ya tenemos todo listo para que se dé el giro oportuno de Hacienda en los tiempos requeridos”.

Además, especificó que “el monto de alrededor de 6.000 contratistas que tiene la Agencia Nacional de Tierras son alrededor de 20.000 millones de pesos, nosotros tenemos otras obligaciones. Me imagino que Hacienda está cerrando la vigencia, revisando cuentas, es un tema de balance y conforme a ello tomarán decisiones de caja”.

El funcionario también explicó que se les pidió a los trabajadores de la ANT teletrabajar en esta última semana del año, “esperamos, de forma oportuna, ponernos al día con los trámites correspondientes para la primera o segunda semana de enero”.

En cuanto a la respuesta del Ministerio de Hacienda frente al problema de caja, Harman mencionó que “están haciendo el balance de año sobre la base de ingresos y presupuesto haber finalmente cómo quedó la vigencia, en qué condiciones están las cuentas. Entendemos que no somos la única entidad del Estado que está así, hay varias en esa misma situación y esperamos que esto se resuelva de la mejor manera para no afectar a nuestro equipo de trabajo”.

Por último, destacó que esta situación ha sido “una pequeña tempestad desde el punto administrativo la que viene atravesando las cuentas y esperamos que esto se normalice”.

